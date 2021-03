Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin – Date de sortie et rupture d’exclusivité

Il y a maintenant quelques jours, Capcom se saisissait du micro afin de nous envoyer à la figure une dernière poignée d’informations fraîches sur Monster Hunter Rise. Cependant, ce show n’était pas exclusivement consacré à ce titre mais bien à la marque et, vu que Rise n’est pas le seul jeu de la série attendu en cette année 2021, on a aussi eu des nouvelles de Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. S’étant montré bien moins locace sur ce titre, c’est toute une pelletée d’informations que nous a partagé l’éditeur.

Au travers d’un trailer, Capcom nous a offert plus de détails sur l’histoire, les monstres présents dans le jeu, mais également sur les chasseurs qui accompagneront votre avatar. Ce n’est pas assez ? Vous en voulez plus ? Que diriez-vous d’une édition collector, de bonus de précommande, d’une date de sortie en plus d’une sortie sur de nouveaux supports alors ?

Oui, Capcom a lancé la purée et annoncé tout ce qui attendait les joueurs prêts à ouvrir le porte-monnaie, des points qui pourraient payer votre motivation dès aujourd’hui. Pour récompenser les joueurs décidés à précommander le jeu, une tenue exclusive pour votre personnage. Si vous décidez de précommander le jeu, vous pourrez empocher une tenue spéciale pour Ena, la demoiselle au cœur du scénario. Les amateurs d’édition physique pourront mettre la main sur une version spéciale du jeu sous boîte, cette dernière leur permettant d’empocher de nombreuses tenues pour différents personnages dont Ena, le héros.

Poursuions avec une annonce qui devrait ravir les amateurs d’Amiibos. Si aucune édition avec le jeu ne les proposera, ces derniers pourront se consoler en les achetant séparément. Il s’agira de figurines aux effigies d’Ena (oui, toujours), du Rathalos de ce jeu (avec des ailes étranges) et de Tsukino (un Felyne). Ces Amiibos serviront à débloquer, vous l’aurez probablement deviné, des costumes. Oui, encore. À l’heure actuelle, on ne sait pas si les amiibos du premier Monster Hunter Stories seront compatibles.

Maintenant, concluons avec l’information qui nous intéresse. Monster Hunter Stories 2: Wings Of Ruin sortira sur Nintendo Switch et sur PC à la même date : le 9 juillet 2021. Il va de soit que les Amiibos ne seront compatibles qu’avec la version Switch mais Capcom trouvera bien un moyen de monnayer vous proposer les costumes si vous êtes intéressés.