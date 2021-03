Monster Hunter Rise – Une derniere demo avant la fin de l’attente

L’attente semble longue (pour ne pas dire interminable) depuis son annonce en septembre dernier, mais sa sortie est imminente. D’ici une poignée de jours, Monster Hunter Rise sort en exclusivité sur Nintendo Switch. Depuis son passage sur des supports plus puissants (avec Monster Hunter World et Iceborne quoi), la licence a largement amélioré sa prise en main et rendu le jeu bien plus digeste, si bien qu’il est devenu difficile d’apprécier les précédents volets à présent. De plus, la démo mise en ligne par Capcom en janvier annoncait un sans-faute pour cet ultime épisode.

Oui, la version de démonstration nous a donné bien plus que ce dont nous revions. Elle a coché une à une toutes les cases des additions de World/Iceborne, elle est revenue sur un gameplay plus proche du style arcade original tout en y ajoutant plus de dynamisme avec l’addition du Chumsky et du Filoptere. Autant dire que nous sommes ravi d’apprendre qu’un nouvel apercu nous sera offert avant la sortie du jeu.

C’est en effet ce que nous a annoncé Capcom hier soir. Oui, hier, la firme d’Osaka a pris une nouvelle fois la parole pour nous parler de Monster Hunter Rise, avec un trailer inédit à l’appui faisant le tour de tout ce qui a été introduit à ce jour (ou presque) et nous annoncer une seconde version de démonstration. Cette démo sera disponible dès le 11 mars et proposera les mêmes défis que l’ancienne et une quête inédite : la chasse au Magnamalo, de quoi mettre le monstre de la jaquette à l’épreuve.

Naturellement, pour ceux qui ont poncé la démo de janvier au point de ne plus pouvoir faire de quêtes, les comptes seront remis à zéro. Alors, qu’en pensez-vous ? Allez-vous croiser le fer avec le Magnamalo ou souhaitez-vous attendre la sortie de Monster Hunter Rise, toujours fixée pour le 26 mars 2021 en exclusivité console sur Nintendo Switch. Rappelons que le jeu sortira aussi sur PC début 2022.