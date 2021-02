Monster Hunter Rise – Le réalisateur s’exprime sur les retours des joueurs

Comme c’est le cas de tout ou presque, les sites d’information et les personnalités importantes du journalisme spécialisés dans le jeu vidéo aiment bien afficher et parfois, comparer leurs avis… Si c’est notamment le cas pour nous, ça ne l’est pas moins pour tous ces sites (Gamekult, GameActu et autres JV.com) et ces YouTubers (Julien Chièze, AtOmium pour ne citer qu’eux… ) que vous suivez ou pas.

Cependant, ce n’est pas aussi souvent qu’on entend les commentaires d’acteurs du jeu vidéo en lui-même sur les retours des joueurs sur leurs œuvres. Donc, quand on a la chance d’entendre les commentaires du réalisateur de Monster Hunter Rise, Yasunori Ichinose, sur ce que les joueurs ont dit ou relevé, c’est plus fort que nous, on les partage.

Vous allez peut-être nous demander en quoi c’est intéressant, non ? Si c’est votre cas, il est intéressant d’écouter ces commentaires puisqu’ils nous en révèlent généralement beaucoup sur les idées qui ont émaillé le développement et les points sur lesquels les équipes ont pris le plus de risques et sur lesquels ils entretenaient le plus de craintes, des points sur lesquels le réalisateur est d’ailleurs revenu dans son interview.

Oui parce que les commentaires en question, il les a faits auprès d’un collègue de chez Capcom, M. Shibata, dans une interview en interne publiée sur Capcom-Unity (lien dans les sources). Et si naturellement l’introduction de nouvelles créatures, des nouvelles mécaniques et des Chumsky (toujours le nom des accompagnateurs canins pour ceux qui ont oublié) auraientt pu être une source de stress pour l’équipe qui a réalisé le jeu, c’est en fait la thématique très asiatique/japonaise adoptée par cet épisode qui inquiétait le plus Yasunori Ichinose.

Vous lisez bien, ce qui inquiétait le directeur du jeu, c’était l’approche esthétique du jeu… Curieux, si vous nous demandez… Si on reconnait volontiers l’inspiration heroic-fantasy médiévale européenne des premiers volets, on ne voit vraiment pas les raisons d’être inquiet sur ce point (surtout vu le succès des jeux qui ont pris le Japon pour thème central ou décor l’an dernier comme Ghost of Tsushima, Sakuna of Rice and Ruin, Persona 5 Royals, etc.).

M’enfin, n’hésitez pas à jeter un œil à l’interview en entier, il revient également sur les modalités de customisation des accompagnateurs félins et canins.

Bon, on a largement étalé l’avis du bougre et le nôtre tout au long de cet essai, c’est maintenant à votre tour si vous le souhaitez. Que pensez-vous donc de l’approche de ce nouveau Monster Hunter Rise ? La démo vous a-t-elle séduit ? Des points vous ont-ils refroidi ? Donnez votre avis sur ces points ci-dessous ou autre chose dans les commentaires. Monster Hunter Rise sort en exclusivité sur Nintendo Switch le 25 mars.