Monster Hunter – Capcom donne trois rendez-vous à ses chasseurs

On est seul à s’en faire la remarque où Capcom est vraiment bouillant dernièrement ? Si on fait bien sûr référence à la fréquence à laquelle l’éditeur d’Osaka distille les informations de son prochain Monster Hunter Rise dont la sortie est programmée au mois prochain, on peut tout autant rappeler qu’entre Ghosts ‘n Goblins, Resident Evil Village ou même son Capcom Arcade Collection, le studio est sur tous les fronts. Si son char n’est pas venu à bout de vos nerfs et que vous reprendriez bien une poignée de news “MH”, vous allez peut-être vouloir sortir votre agenda et un crayon.

Oui, parce que l’éditeur nippon vient tout juste d’annoncer 3 rendez-vous immanquables pour tout chasseur de dragons et autres wyvernes qui se respecte, 3 rendez-vous dont une présentation. Cette dernière devrait revenir sur le très attendu Monster Hunter Rise, que les joueurs Switch attendent pour le 26 mars mais également sur Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, apparu de manière très fugace l’été dernier avant d’ensuite disparaitre dans les limbes. Cette émission spéciale devrait se tenir le lundi 8 mars à 14h heure française.

Cette date donnera le coup d’envoi d’une petite semaine de festivités puisque les jours qui suivront permettront à ceux qui le peuvent/veulent d’en découvrir un peu plus sur le titre prévu pour fin mars au travers des 2 autres rendez-vous. Le suivant prendra court le mardi 9 mars à la même heure. Il s’agira cette fois-ci d’une présentation revenant sur les nombreuses mécaniques connues ou inédites accompagné d’une FAQ. Enfin, la dernière date à retenir sera celle du 11 mars et il s’agira d’une session de gameplay live (très probablement sur la version complète du jeu). L’heure de ce rendez-vous est cependant encore inconnue.

Bref, agenda toujours plus chargé pour les fans de Capcom et de sa simulation de chasse aux monstres plus ou moins géants, mais qui va s’en plaindre ? Pas nous en tout cas, d’ailleurs, on va en remettre une couche en vous proposant de redécouvrir le dernier trailer de Monster Hunter Rise apparu dans le tout récent Nintendo Direct.