Monster Hunter Rise – Les chasseurs sortent en classe de neige

Jeudi dernier, Monster Hunter Rise avait rendez-vous avec sa communauté, un moment opportun pour que les personnes en charge du dernier volet de la série en dévoilent plus sur cette nouvelle addition à l’univers de la série la plus prolifique du studio d’Osaka.

En plus de l’annonce de la date de sortie de la version de démonstration, Capcom a présenté un nouveau biodôme, des créatures revenantes et inédites et quelques nouveautés côté gameplay. Des annonces qui ont donc fait plus que rafraichir nos attentes !

Et puisqu’on parle de rafraichir, ça devait bel et bien être le thème de la présentation puisque non seulement elle était présentée par des japonais (#sarcasme) mais elle nous a permis de poser les yeux sur les terres glacées de l’Archipel de gel, une zone arctique de toute beauté avec tout un panel d’environnement qui permet donc d’accueillir une variété tout aussi riche de bestioles plus ou moins hostiles.

Ainsi, si la forêt nous offrait de rencontrer des insectes à utiliser pour faciliter nos chasses, ici, ce seront des poissons et autres bestioles que le gel n’affecte guère et c’est pas plus mal puisque le froid favorise vos ennemis. Ainsi, dans ces terres glacées, vous pourrez rencontrer de nombreux ennemis connus et inédits tels que le Grand Baggi et sa cohorte, le Khezu, le Barrioth, le Tigrex et le Goss Harag, seule créature inédite de cette présentation.

Ce dernier est une immense bête à crocs (la famille qui accueille entre autre le Rajang et le Lagombi) qui se sert notamment de sa taille et de son poids pour infliger de gros dégâts aux chasseurs ou à ses proies. Il est tellement puissant qu’il peut également fracturer le sol en le cognant ou sauter pour fondre sur sa proie. Mais il se défend aussi très bien au corps-à-corps, aussi bien avec ses griffes qu’avec la lame de glace qu’il peut créer en glaçant son souffle le long de son bras.

Au final, malgré tous ces détails, le point d’orgue de cette présentation revient à nouveau au Filoptère qui nous dévoile une autre de ces compétences : la possibilité de chevaucher les monstres. Lorsqu’il vous est offert de profiter de cette fonction, vous pouvez vous saisir d’un monstre et d’utiliser ses compétences sur d’autres ennemis ou l’encastrer dans les murs pour lui infliger des dégâts. Cependant, vous ne pouvez profiter de cet avantage que pendant un cours laps de temps.

Alors, qu’en dites-vous ? Ces nouveautés vous font-elles de l’œil ? Monster Hunter Rise fait son retour sur console Nintendo en exclusivité le 26 mars. On vous laisse la présentation ci-dessous pour voir plus en détail les points qui vous font envie.