Monster Hunter – Le film déjà déprogrammé en Chine

Nous nous sommes peut-être inquiétés pour les mauvaises raisons. Souvenez-vous, lors de l’une de nos dernières prises de parole sur le sujet, nous partagions des nouvelles rassurantes sur le film Monster Hunter. Alors oui, rien qui n’indiquait que le film serait bon (loin de là) mais au moins, nous apprenions que ces monstres que nous aimons tant seraient traités avec soin. Aujourd’hui, c’est malheureusement une confirmation de la qualité du film qui nous parvient : le naufrage pressenti se confirme.

Les premiers retours nous viennent de Chine où le film est disponible au cinéma depuis le 3 décembre. Pourquoi en Chine uniquement ? Tout simplement parce que la saga est extrêmement populaire dans ce pays. Ne vous souvenez-vous pas que le premier trailer du film fut également diffusé là-bas ? En dépit de l’absence de consoles, la saga de Capcom a rencontré la gloire au travers des joueurs PC (notamment sur Monster Hunter Online). Le jeu est d’ailleurs si populaire que Tencent a financé la majeure partie de ce naufrage en devenir. Et on ne dit pas naufrage à demi-mot ici puisque le film a été déprogrammé de tous les cinémas chinois après une journée d’exploitation.

Le problème vient d’un échange entre 2 personnages, échange jugé raciste par ceux qui ont visionné le film. Si nous ne partagerons pas l’extrait en question (notamment parce que la majorité des sources a été supprimé par le studio lui-même), extrait qui touche d’ailleurs les communautés asiatiques et particulièrement sino-japonaises, il est difficile de savoir comment cet exemple de mauvais goût s’est frayé un chemin jusqu’au yeux et aux oreilles de la clientèle que le film voulait tant séduire.

La faute revient-t-elle au studio ? Aux investisseurs ? Aux censeurs travaillant pour le gouvernement ? Impossible de le dire à l’heure actuelle. Cependant malgré les excuses qui proviennent de toute part, cela n’a pas empêché les fans déçus de fusiller la page Steam de Monster Hunter World en guise de représailles. Vous pouvez également imaginer que les réseaux sociaux ne manquent pas en déchaînements de haine. Donc pour l’heure, impossible de prédire si le film retrouvera les salles obscures de l’Empire du milieu.

Qu’en pensez-vous ? Irez-vous voir Monster Hunter ? Sa sortie est maintenant prévue pour le 28 avril 2021. Nous vous laissons découvrir les retours de Daniel Ahmad, analyste du marché chinois chez Nico Partners dans ses tweets ci-dessous.

The Monster Hunter movie has been pulled from theatres in China just 1 day after it released



This happened after strong backlash on social media over a scene that is considered offensive (below). It is unclear if the movie will return



Here is a thread to explain the situation: https://t.co/9NbV3imLxA