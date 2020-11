Monter Hunter World: Iceborne – Des quêtes inédites pour la sortie du film

Les fans de la licence le redoutent, il effraie même les plus chevronnés des chasseurs. Oui, on parle évidemment du film Monster Hunter prochainement disponible dans les salles obscures (le 3 decembre). S’il nous sera donc difficile de nous faire un avis direct sur le film lors de sa sortie (étant donné que nos salles de cinema le 15 décembre), cela n’empêchera pas Monster Hunter World: Iceborne de célébrer les débuts du Rathalos sur grand écran avec des petits cadeaux et des quêtes inédites.

Effectivement, pour la sortie du film de Paul W.S. Anderson, le dernier Monster Hunter en jeu video se mettra au diapason avec un certain nombre d’éléments à destination des joueurs. Tout d’abord, dès le 27 novembre, un pack d’objets utiles sera offert aux chasseurs en tant que simple bonus de connexion. S’il serait de mauvais ton de cracher sur un cadeau, pour le moment, le contenu de ce pack reste encore inconnu.

Mais ce qui intéressera le plus les joueurs sera le point qui va suivre : les quêtes. Pourquoi ? Tout simplement parce que les récompenses pour avoir complétées ces quêtes sont bien plus importantes que celles obtenues gratuitement dans le lot mentionné plus haut. On parle entre autre de nouvelles pièces d’armure, d’un nouveau fond pour votre carte de chasseur ainsi qu’une pose exclusive.

Cependant, pour pouvoir vous lancer dans ces nouvelles missions, missions qui par ailleurs vous opposent aux mêmes bestioles qu’affronte Milla Jovovitch et sa cohorte de faire-valoir dans le film (Diablos noir et Rathalos), il vous faudra avoir bien tanke le jeu puisqu’il vous faudra avoir atteint le rang maitre. Ensuite, libre à vous de faire opérer la magie de vos armes jusqu’à transformer ces monstres en bouillie de pixels.

Alors, qu’en pensez-vous ? Avez-vous plus hâte de voir le film ou de remplir ces quêtes spéciales ? Pour nous, le choix est fait mais n’hésitez pas à partager votre opinion dans les commentaires. Monster Hunter World: Iceborne est disponible sur PlayStation 4 (donc PS5), Xbox One (donc Series) et PC.