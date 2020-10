Monster Hunter – Les monstres auraient été bien traités durant le tournage

Les adaptations d’œuvres vidéoludiques en film, un sujet vaste et épineux, n’est-ce pas ? Pas vraiment puisqu’il est de notoriété publique que ces productions sont médiocres et ce depuis le coup d’envoi de cette mode avec Super Mario Bros. en 1993. Oui, nous sommes généralement tous d’accord pour reconnaître que ces films ne valent pas grand chose encore que… certains ont apprécié les films Resident Evil, cette série démarrée par Paul W.S. Anderson depuis responsable (apparemment) de l’adaptation des productions Capcom au cinéma. Le prochain en date : Monster Hunter, dont la communication se fait de plus en plus intense et qui se dévoile à nous aujourd’hui par le biais d’une nouvelle vidéo.

Vous l’avez vu, non ? La semaine dernière, un teaser est apparu sur YouTube et nous présentait déjà un premier extrait du film. On y retrouve Mila Jovovich (habituée des films du réalisateurs à la plastique figée dans le temps) accompagné par un corps armé, tous armé jusqu’aux dents avec diverses armes à feu, aux prises avec un Diablos, un des monstres mythiques de la série de jeux d’action. Un extrait bien court (une vingtaine de secondes à peine) qui nous aura pourtant franchement refroidi (alors qu’on en attendait vraiment rien !)…

Pourquoi une réaction si épidermique ? Honnêtement, on ne sait pas par où commencer ? Enfin si, on pourrait commencer par les armes, les vans et l’esthétique des tenues de “soldats” de l’équipe qui semblent rapprocher l’univers familier de la série à un énième film commercial fait pour brosser les américains et leurs patriotismes instinctifs dans le sens du poil… À quel point la licence a-t ‘elle été “violée” ? Rassurez-vous, apparemment, les monstres ne devraient pas avoir trop souffert pour leurs passages devant la caméra.

Enfin si, probablement, mais Paul W.S. Anderson tient à rassurer les fans : les images qu’ils se sont faits de ces bestioles ne devraient pas être entachées. C’est en tout cas ce que semble indiquer ce nouveau trailer comparatif qui nous présente 2 monstres attendus dans le film : le Diablos et le Rathalos. Tous les deux sont effectivement très proches de leurs modèles vidéoludiques. Pour nous assurer du soutien de Capcom, on y voit même le réalisateur lui-même aux côtés de Kaname Fujioka et Ryoto Tsujimoto, directeur et producteur de la série, visiblement emballés.

Est-ce que nous le serons ? Réponse dans les salles obscures durant le mois de décembre lorsque Monster Hunter y sera diffusé ! Side note : saviez-vous que Ron Pearlman sera de la partie ? Pour ce qui est du reste, on vous laisse saler la partie commentaire.