Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin nous enchantera sur Switch lui aussi

Lors du dernier Nintendo Direct Mini: Partner Showcase qui se concentre sur le contenu tiers à venir pour la Nintendo Switch, Capcom a annoncé une suite à Monster Hunter Stories intitulée Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Cette nouveauté sera lancée exclusivement pour la Nintendo Switch au cours de l’été 2021.

Le premier jeu Stories est arrivé à l’origine sur la Nintendo 3DS en 2016 et au lieu de chasser des monstres, cette série spin-off adopte une approche plus enfantine que la série principale. Wings of Ruin est avant un RPG au tour par tour. Il ne s’agira pas de chasser des monstres et se les affronter en temps réel. Les joueurs n’incarneront donc pas un chasseur, mais un rider. Le rider est capable de se lier d’amitié avec les monstres. De la même manière qu’un jeu Pokémon, vous devrez vous servir de vos monstres pour en affronter d’autres. Le lien qui unit le monstre au joueur est important. Un lien puissant permet de débloquer certaines capacités à utiliser au combat.

L’histoire de Wings of Ruin suit directement celle du premier volet. Le héros de ce second opus est un descendant du héros du premier. Grâce a son talent de lier avec les monstre, le héros devra enquêter sur l’inquiétante chute démographique des Rathalos. Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin promet un scénario riche, digne des plus grands RPG tout en faisant honneur à l’héritage de la série Monster Hunter. Par ailleurs, Monster Hunter Stories 2 aura des compatibilités avec le tout nouveau Monster Hunter Rise, mais on ignore quelles seront les surprises apportées par une telle connexion.

Bien que fraîchement annoncé, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin donnera plus d’informations lors du Tokyo Game Show 2020 prévu pour le 24 septembre prochain.