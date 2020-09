Monster Hunter World: Iceborne met fin à son épopée avec le Fatalis

Annonçé il y a quelques jours, Monster Hunter World: Iceborne recevra sa cinquième et dernière grande mise à jour le 1er octobre prochain. Cette annonce marque la fin du suivi du jeu par l’équipe de Capcom. Après plus de deux ans de bons et loyaux services, l’aventure Monster Hunter: World touche à sa fin. Si cette ultime mise à jour nous intéresse aujourd’hui, c’est qu’il est possible qu’elle tease un nouvel opus de la saga.

Depuis la sortie de l’extension Monster Hunter World: Iceborne, le jeu aura eu à son actif cinq mises à jour majeures, chacune d’elle ajoutant une ou plusieurs proies à traquer. Souvenez-vous, la première accueillait le Rajang, la seconde, le Zynogre Stygien, la troisième est arrivée avec le Rajang orage et le Brachydios tempête et la quatrième le magnifique Alatreon. Cette dernière marquera comme il se doit la fin de l’épopée avec le redoutable et redouté Fatalis que vous pouvez admirer dans la bande-annonce ci-dessous.

En quoi l’apparition du Fatalis dans Monster Hunter World: Iceborne pourrait être un gros indicateur d’un très probable Monster Hunter: World 2 ? Commençons par une petite leçon de géographie. Toute l’histoire vécue dans le jeu se situe sur le nouveau continent. Le chasseur que l’on incarne est issu du vieux continent et est envoyé sur le nouveau avec la cinquième flotte afin d’aider les quatre premières à bien s’implanter dans leur nouvel environnement. Cela donnait un prétexte pour découvrir pléthore de nouveaux monstres jamais vus auparavant.

La bande-annonce du Fatalis nous montre son lieu de bataille, un château en ruines, puis un nouveau personnage, le général. Ce général arbore sur sa tenue un emblème qui n’est pas connu dans le nouveau monde. Il est aisé de penser qu’il s’agit bien d’un emblème d’une guilde de chasseurs du vieux monde. Le plus intéressant c’est le lieu du combat contre le Fatalis. Ce monstre n’est pas inédit, il est apparu dans le tout premier Monster Hunter sorti sur PlaySation 2 en 2004 au Japon et en 2005 en France.

Dans toutes ses apparitions, les joueurs affrontent le Fatalis dans le château de Schrade. La bande-annonce semble sans équivoque. Le général arrive du vieux monde demander de l’aide à la cinquième flotte (donc vous) afin d’éliminer le Fatalis dans le château de Schrade.

Il faudra sûrement attendre la sortie de cette cinquième mise à jour pour connaitre les véritable enjeux de l’affrontement. La préservation de l’équilibre de l’écosystème dans Monster Hunter: World est le fil rouge de l’histoire. Le réveil du Fatalis pourrait expliquer la venue de l’Alatreon dans le nouveau monde. Car ce qui est reconnu chez le Fatalis, c’est qu’il est tellement redoutable, que même les monstres les plus puissants le craignent.

Sa disparition peut entraîner un effondrement de l’écosystème par l’arrivée de nombreux grands monstres puissants restés jusque là à l’écart. Le héros de Monster Hunter: World pourrait être recruté par ce fameux général pour aider les chasseurs du vieux monde à faire face à ces nouvelles menaces. Cela pourrait être le terrain fertile où faire germer le scénario de Monster Hunter: World 2 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Qu’en pensez-vous ?