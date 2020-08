Le Monster Hunter de la Switch annoncé très bientôt ?

Ne nous faites pas dire ce qu’on n’a pas dit, on sait très bien qu’un épisode de la série est déjà disponible sur la console hybride mais nous parlons ici de l’épisode exclusif à la console, celui qu’on a déjà évoqué il y a quelques temps. Capcom annonçait il y a peu vouloir sortir une version de Monster Hunter sur Switch à destination des jeunes joueurs. Cette version, d’après des rumeurs, pourrait être annoncé dès bientôt.

Et comme souvent, c’est sur Twitter que la nouvelle circule en premier. L’auteur du tweet faisant état d’une annonce imminente : AestheticGamer (@aestheticgamer1), un créateur de jeu vidéo et fanatique de jeux d’horreur. Ce dernier indique que, d’après des bruits de couloir, le titre pourrait bien être annoncé dans le courant du mois de septembre. Il partage également des retours sur Resident Evil: Village et Resident Evil 4 (le développement serait d’ailleurs au point mort si on en croit l’intéressé).

Monster Hunter Switch annoncé en septembre ? On a envie de vous dire “pourquoi pas ?”. Alors oui, on a bien conscience que depuis la sortie sur Switch de Shinsekai: Into the Depth, Capcom était muet (un mutisme qui rappelle d’ailleurs celui de Big N en ce qui concerne son catalogue 1st party) mais silencieux ne veut pas dire inerte.

Le studio doit travailler dur pour préparer sa place sur les consoles de fin d’année et il a probablement profité de cette accalmie pour préparer galettes et disquettes. Remarque, si les rumeurs sont vraies, on devrait entendre parler de l’éditeur lors d’un des événements qui prendra court en septembre, que ce soit lors de l’édition en ligne du Tokyo Game Show (qui se tiendra du 23 au 27 septembre) ou du très attendu Nintendo Direct de la rentrée.

Et vous, qu’en pensez-vous ? L’annonce d’un Monster Hunter Switch pour le mois de septembre vous semble-t-elle possible ? Après Monster Hunter World, pensez-vous qu’un tel titre aurait des raisons d’exister ? Quelle forme souhaiteriez-vous que le titre prenne ? Partagez votre avis dans les commentaires.

In other news, RE8 will most likely be great, RE4 is in a bit of a worrying position right now, Silent Hill is still in dev, something Shenmue related will be revealed in 1-2 weeks, a PS5 event first half of September, Monster Hunter Switch is being revealed soon, have a good day