Capcom prévient que son calendrier de sortie pourrait prendre du retard

On se doutait bien que le maudit virus aurait un impact sur le long terme. De plus en plus de témoignages de professionnels le confirment. Si notre pays s’ouvre petit à petit à partir de la semaine prochaine, au Japon, on en est encore loin et Capcom indique que ça pourrait avoir un impact sur le calendrier de ses sorties de jeux et ce jusqu’au mois de mars de l’an prochain.

L’information nous provient de la chaîne Twitter d’un site japonais d’information (Tweet que vous retrouverez plus bas) qui rapporterait les dires du directeur de la finance de la firme de Kyoto. Ce dernier, alors qu’il dévoilait les chiffres de l’année qui vient de se terminer, aurait annoncé aux actionnaires que les développements prenaient du retard et que certains gros titres pourraient voir leur sortie décalée, impactant du fait l’intégralité des plans prévus pour l’exercice fiscal qui vient tout juste de démarrer.

La raison est des plus élémentaires. Effectivement, Capcom étant une entreprise de bonne taille et certains de ses employés étant atteints par le Covid-19, pour tous les autres membre du personnel, c’est régime “travail à la maison”, un régime qui a d’ailleurs du mal à fonctionner au Japon où le contact face à face est une base sur laquelle la société se repose. En somme, un charmant cocktail qui ne joue pas en la faveur de la compagnie et qui rappelle ce que nous rapportait GungHo Online Entertainment lors du report de Ninjala.

Bref, à la lumière des événements récents, souhaitons à Capcom que ses employés atteints se remettent rapidement, que ceux qui travaillent chez eux restent à l’abri et croisons les doigts pour que les titres à venir et les plans pour accompagner le lancement de la PlayStation 5 n’aient pas trop de retard. Le dernier gros titres de la compagnie est le remake de Resident Evil 3.