Ninjala – GungHo prend un mois de plus pour finir son jeu

Il a offert aux curieux confinés la possibilité de s’essayer à ses combats nerveux il y a peu, il réclame dorénavant du temps à ses développeurs confinés pour fignoler le travail. Ninjala, le brawler en arène signé GungHo Online Entertainment, va prendre quelques jours de plus dans le but de servir la meilleure expérience possible à ses joueurs.

En vrai, ce n’est pas exactement que pour la finalisation du titre. GungHo Online Entertainement a annoncé par le biais d’une vidéo que, invité par le gouvernement japonais (comme bon nombre d’entreprises) à minimiser le contact entre ses différents employés afin de lutter contre le coronavirus, le développement se voit malencontreusement ralenti.

Si on félicitera ses efforts pour protéger ses équipes, on comprendra néanmoins que la distance entre les différents employés ne rend pas la communication, la correction des défauts et les phases de test évidentes si les employés ne peuvent pas travailler dans la même pièce. Ce casse-tête a donc un impact sur la communication et a engendré le délai que le studio impose donc à ses fans.

Japonais oblige, le studio s’excuse évidemment auprès des fans désireux et continue de souligner que le jeu est proche de sa forme complète (du moins, de la forme qu’il est censé avoir quand il sortira). Des dires de l’intéressé, ils profiteront quand même de ce mois pour remettre la copie la plus idéale possible et pour lancer une seconde vague de bêta test sans pour autant pouvoir dater l’événement.

On regroupe tout : Ninjala, prévu à l’origine pour le 27 mai, sortira finalement le 24 juin 2020 et toujours en exclusivité sur Nintendo Switch. Ses modes de combat en ligne nécessiteront le service en ligne de Nintendo pour fonctionner. Alors, l’avez-vous essayé ? Comptez-vous vous y mettre avec la version finale ?