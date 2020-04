Le Meilleur de la Semaine – Animal Crossing, PUBG, RDR2, Fortnite and Co.

Récapitulatif de la semaine jeu vidéo du lundi 20 au dimanche 26 avril 2020.

Toujours confinés, les jours se suivent et se ressemblent. Il n’y a plus de lundi ou de mardi, on sait juste que quand il fait noir, c’est qu’il va falloir songer à aller dormir. Parmi les choses qui nous rattachent un peu au calendrier, il y a quand même les dates de sortie. Et justement, nous aurions dû passer la semaine à jouer à Cyberpunk 2077. Malheureusement, et sans lien avec le COVID-19, il en a été décidé autrement. En attendant, l’univers cyberpunk n’a pas attendu CD Projekt pour envahir la pop culture, et on vous en parle dans le Meilleur de la Semaine.

L’actualité des jeux vidéo

La semaine a commencé avec deux belles mises à jour chez Nintendo. Une mise à jour dans Animal Crossing: New Horizons, d’abord, permettant la visite de nouveaux personnages et autres marchands ambulants sur l’île, ainsi que divers événements saisonniers. L’autre update qu’on attendait peut-être un peu moins, c’est celui de Super Mario Maker 2, qui propose désormais la création de Super Mondes, soit, pour aller vite, la construction de jeux complets !

On en parlait peu ces derniers temps, mais on ne l’avait pas oublié : on revient sur le père du genre battle royale, PUBG, qui fait l’actu avec les annonces concernant sa saison 7 ! Toujours enneigé, le jeu fait quelques modifications et autres ajustements, notamment concernant les véhicules et les points d’intérêts, et ouvre Dinoland.

Le Xbox Game Pass frappe une fois encore très fort, et se retrouve au menu de ce Meilleur de la Semaine en proposant à ses abonnés l’un des plus grands jeux de cette génération de machine : Red Dead Redemption 2. Malheureusement, c’est sur le service console uniquement, mais cela permettra tout de même aux possesseurs de Xbox One n’ayant jamais fait le jeu de faire passer le confinement sur avance rapide !

Fortnite est un événement à lui tout seul, un phénomène de société, comme on dit dans les hebdos d’actu. Mais avec l’événement Astonomical proposé cette semaine, Epic Games s’est surpassé. En partenariat avec le rappeur Travis Scott, c’est une expérience transmédia qui mêle clip vidéo, gaming et scénographie à laquelle les joueurs ont été invités. Dinguerie, comme disent les fans de Travis.

Enfin, on a commencé avec Nintendo, on finit avec Nintendo, sur une note un peu moins positive, puisque les services en ligne de Big N ont encore fait parler d’eux. Et, on commence à le savoir : c’est rarement en bien… Ce sont cette fois 160 000 comptes Nintendo qui ont été piratés ! On ne saurait que trop vous conseiller d’aller vérifier l’activité de vos comptes, et de changer vos mots de passe…

Nos tests et previews

Deux tests ont été publiés cette semaines, celui du décevant Cloudpunk, qui ne comblera pas le manque laissé par Cyberpunk, ainsi que celui de Paper Beast, sur PSVR. Une expérience en réalité virtuelle assez inédite, proposée par Eric Chahi, sommité du jeu vidéo français (et du jeu vidéo tout court), à qui l’on doit Another World, Heart of Darkness ou From Dust…

Les petits plus / dossiers / guides / chroniques

Toujours en attendant Cyberpunk 2077, nous vous proposons cette semaine de revenir aux origines du titre avec le jeu de rôle papier dont il est tiré : Cyberpunk 2020.

Au menu des soluces – un menu fraîchement apparu sur la homepage de New Game Plus – nous avons également publié nos conseils pour optimiser votre île dans Animal Crossing: New Horizons, ainsi qu’un guide listant l’intégralité des armes de Final Fantasy VII Remake, et la façon de les obtenir.

Les principales sorties jeux vidéo de la semaine prochaine

C’est la semaine prochaine que sort enfin Sakura Wars (mardi 28) sur PlayStation 4. Nous serons en mesure de vous dire tout le bien que l’on pense du jeu dans notre test à paraître dès lundi. À la même date sortira Gears Tactics. Autre gros morceau de la semaine prochaine: le très attendu Streets of Rage 4, qui sera disponible dès le 30 avril.

Et c’est tout pour ce numéro du Meilleur de la Semaine… en attendant celui de la semaine prochaine ! Bon dimanche !