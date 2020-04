PUBG – Retour des joueurs à Vikendi pour la saison 7 !

Sortez vos armes et lustrez votre plus belle poêle, il y a du nouveau sur PUBG ! Alors que la saison 6 n’est de sortie que depuis quelques mois, l’équipe en charge du développement de l’un des battles royal les plus en vogue annonce aujourd’hui le contenu de la mise à jour 7.1. L’occasion pour les joueurs de découvrir les ajouts et corrections apportés par les équipes, notamment en ce qui concerne la carte enneigée Vikendi qui marque avec cette mise à jour son retour en grande pompe. Et il ne s’agit pas ici que d’une banale retouche, mais bel et bien d’une refonte en bonne et due forme en plus de se doter d’une histoire avec le Survivor Pass: Cold Front Premium.

Que les joueurs se rassurent, la quatrième map de PUBG n’a pas perdu son côté enneigé, mais elle a délaissé son aspect un peu vide pour vous offrir une expérience encore plus intense. Ainsi, les reliefs et les niveaux de la neige ont été ajustés suite aux commentaires laissés par les joueurs. Même constat pour les villes et les monuments qui ont également subi quelques retouches appréciables, notamment Volnova qui propose dorénavant plus d’abris. Mais la grosse nouveauté de la map n’est autre que le réseau de chemins de fer qui vient sillonner l’entièreté de l’île et qui va ainsi permettre aux joueurs de se déplacer plus rapidement par le biais de trains qui passeront dans les six itinéraires de la carte et qui mèneront à l’intérieur de cette dernière.

Bien sûr, les développeurs n’ont pas procédé qu’à des rajouts, mais aussi à des remplacements et des suppressions. On peut ainsi dire adieu aux motoneiges et aux snowbikes qui disparaissent au profit du train (les transports en commun sont plus écologiques après tout). Certains lieux d’intérêt se sont aussi vus rayés de la carte comme Tovar et Movatra. Enfin, sachez que le triste Dino Park a été totalement retravaillé afin de devenir le grand et impressionnant Dinoland, ce qui ne manquera pas d’attirer les joueurs toujours prêts à se tirer dessus.

En ce qui concerne l’histoire de l’île, les joueurs pourront la découvrir au travers de plusieurs missions et défis proposer dans le Survivor Pass, qui va aussi leur permettre de récupérer de nombreuses récompenses telles que les costumes de mascottes de Dinoland. Il faudra malgré tout patienter jusqu’au 28 avril 2020 avant de pouvoir à nouveau fouler la neige de Vikendi sur PC et consoles.