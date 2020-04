Faille de sécurité chez Nintendo, ce que vous devez savoir

Les serveurs de Nintendo ont récemment été hackés. Que devons-nous faire ? On fait le tour des informations communiquées.

Nintendo a annoncé fin de semaine dernière que des hackers ont réussi à franchir les sécurités et ont eu accès à des informations sur les serveurs. Ces individus mal intentionnés n’en avaient pas après la firme, ils en avaient après vous. Oui, ce qu’ils recherchaient, c’était vos données ! Au final, Big N a estimé que près de 160 000 comptes ont dévoilé leurs secrets à ces personnes incluant les pseudos et les mots de passe, les pays et les adresses e-mail. Pire, pour certains, des achats frauduleux ont eu lieu, notamment dans la boutique de Fortnite.

Nintendo a, encore heureux, réagi et, dorénavant, il n’est plus possible de se connecter à son compte par le biais de son identifiant et mot de passe NNID (identifiant Nintendo Network), ce système qui avait fait ses débuts sur Wii U et 3DS et qui semble avoir été la clé permettant aux hackers d’avoir accès aux informations privées d’utilisateurs, ne fait à présent plus partie des moyens pour se connecter pour éviter plus bien des soucis.

Alors, comment savoir si vous faites partie des victimes ? Tout d’abord, avant toute chose, prudence étant mère de sûreté, changez vos mots de passe. On n’est jamais assez prudent. Ensuite, si vous avez été pris pour cible, Nintendo vous aura déjà forcé à changer votre mot de passe en le réinitialisant. Vous aurez aussi reçu un e-mail sur l’adresse liée à votre identifiant My Nintendo. Cependant, rien ne vous interdit de surveiller votre compte à la recherche de dépenses que vous n’auriez pas effectuées.

Enfin, cet incident fera un intéressant rappel à l’ordre ! Avez-vous activé l’authentification en 2 étapes ? Si non, c’est peut-être le moment d’y penser. Effectivement, le constructeur propose ce service depuis les paramètres de votre compte, aussi bien depuis votre PC que sur votre console. Grâce à lui et par le biais d’un logiciel d’authentification (tel que Google Authentificator), vous pouvez ajouter une couche de protection supplémentaire afin de mettre des bâtons dans les roues des personnes qui en veulent à vos informations et à votre porte-monnaie.

Si en revanche c’est trop tard et qu’un de ces criminels s’est offert de jolies émotes et tenues sur Fortnite avec votre argent, faites remonter l’information le plus rapidement possible à Nintendo. Cependant, cela risque de mettre du temps (le service après-vente de Big N étant toujours très occupé) alors profitez-en pour renouer contact avec votre banquier !

Nintendo confirms that ~160.000 accounts that use a Nintendo Network ID to login into their Nintendo Account were affected by recent hacking attempts NNID login has been deactivated now and passwords will be reset for accounts that have been affected 2FA is highly recommended https://t.co/IfxRGJRLNR — Nibel (@Nibellion) April 24, 2020

Voilà, à la lumière de ces informations, prenez les dispositions nécessaires afin que jouer en période de confinement ne devienne pas un calvaire. Alors, que pensez-vous de tout ça ? Nintendo a-t-il trop traîné avant de faire des annonces ou passer à l’action ?