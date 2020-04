Animal Crossing: New Horizons détaille sa prochaine mise à jour gratuite

S’il y a un jeu qui brille pendant cette sombre période de confinement, c’est bien Animal Crossing: New Horizons. Et il suffit de passer quelques minutes sur les réseaux sociaux pour s’apercevoir de la portée colossale du jeu. Ligne de vêtements tendance, île 5 étoiles ou maison cosy, chaque joueur expose ses créations avec fierté. Soucieux de garder sa communauté active, Nintendo continue de dynamiser son titre à coup de mises à jour gratuites.

Pas le temps de s’ennuyer dans Animal Crossing: New Horizons !

La prochaine mise à jour mettra en avant l’art et la nature. De nouveaux événements saisonniers avec leur lot de visiteurs inconnus feront leur apparition. La flore de l’île pourra se développer davantage et le musée s’agrandira avec une aile dédiée à l’art.

Racine, l’ami de la nature, ouvrira son magasin d’articles liés à celle-ci. Vous pourrez y retrouver des pousses d’arbustes ou des graines de fleurs, tout ce qu’il faut pour rendre votre île un peu plus verte.

Le bateau de Rounard nommé Le Rounarama viendra par moment accoster votre île. Sa venue signe l’heure des affaires d’œuvres d’art, de meubles indisponibles dans la boutique Nook. Mais attention de bien vérifier la marchandise avant de passer à la caisse, les contrefaçons sont nombreuses. Après avoir acheté une œuvre véritable, vous aurez la possibilité de la donner au musée qui vient d’ouvrir sa galerie d’art ! Des tableaux aux sculptures, toutes les œuvres y seront exposées.

La mise à jour introduira également des événements spéciaux, sortez vos agendas :

Jour de la nature (du 23 avril au 04 mai) : gagnez davantage de miles Nook en participant à des activités thématiques (planter des arbres, arroser des fleurs, etc.)

L’île mystérieuse (du 01 au 07 mai) : utilisez un ticket spécial à l’aéroport pour vous rendre sur une île inconnue. Il se murmure qu’une silhouette qui semble familière aurait été aperçue…

Journée internationale des musées (du 18 au 31 mai) : un rallye tampons va être organisé et à cette occasion, vous recevrez une carte à tamponner que vous pourrez remplir en observant les poissons, insectes et fossiles exposés, avec un prix à la clé. De quoi se cultiver en s’amusant !

Saison des mariages (du 01 au 30 juin) : visitez l’île de Joe pour y retrouver les mariés Risette et Serge et les aider à prendre de jolis clichés pour fêter leur anniversaire de mariage. En récompense pour votre aide, vous recevrez de leur part de tout nouveaux objets thématiques.

Encore plus de nature, d’événements et de rencontres, Animal Crossing: New Horizons n’a pas fini de nous occuper et de nous surprendre. Cette mise à jour gratuite sera disponible à partir du jeudi 23 avril 2020.