Animal Crossing: New Horizons – Sélection de nos créations favorites

Animal Crossing: New Horizons est sorti depuis bientôt deux semaines, et si beaucoup de joueurs dont c’est la première expérience prennent certainement le jeu comme il vient sans aucune optimisation, sans “voyage temporel” et découvrant chaque jour de nouvelles fonctionnalités, il y en a qui ont déjà le jeu bien en mains et qui n’hésitent pas à le montrer et à partager leurs créations. Dans cet article, nous allons donc vous partager quelques unes des meilleures créations que nous avons pu trouver, pour la plupart gravitant autour de la culture geek.

Toutes les images que vous pourrez voir dans cet articles ont été récupérées sur différents fils Twitter, et nous mentionnerons l’identifiant de chaque personne afin tout d’abord de les créditer, mais aussi pour que vous puissiez allez voir par vous-même s’ils continuent de proposer des créations sur leur compte au fil du temps. Nous ne sommes bien entendu qu’au tout début de la vie du jeu, il s’agit d’un premier petit tour d’horizon, et nous n’hésiterons pas à vous proposer quelque chose de similaire une fois que les joueurs auront passé plusieurs mois dans cet univers.

Quelques tenues qui devraient vous donner envie de vous mettre à la création dans Animal Crossing

Comme dans l’épisode précédent d’Animal Crossing, il est proposé de créer des motifs qu’il est ensuite possible d’appliquer à divers endroits, que ce soit sur les vêtements, des objets, les murs de votre maison, etc. Cela prend la forme d’une plaque sur laquelle vous devez réaliser par vous-même votre motif, de la même façon que vous feriez du pixel art ou des perles à repasser. Cela est certes un peu laborieux, mais certains ont décidé de s’y mettre à fond et vous allez voir que certaines tenues risquent de titiller l’esprit créatif qui sommeille en vous.

On va donc commencer avec une petite série Avengers réalisée par @enluSwag et qui nous a tapé dans l’oeil, car on s’est tout de suite imaginé avec des compagnons d’aventure en train de chasser les insectes dans notre plus belle tenue de super-héros, on ne sait pas pour vous, mais pour nous le choix est fait, ce sera Iron Man.

Ensuite, force est de constater que même dans un jeu comme Animal Crossing: New Horizons, il semble être impossible d’échapper à la vague Demon Slayer qui ravage tout sur son passage depuis un petit moment maintenant. On est donc tombé sur une magnifique reproduction de la tenue de Tanjiro (@Korotte1), et pour l’accompagner, nous vous avons sélectionné du JoJo’s Bizarre Adventure (@dadou_1609) et du Naruto, avec un petit coup de coeur pour la tenue Akatsuki (@karadageliott).

Nous n’allions pas faire l’impasse sur le jeu vidéo, vous vous en doutez bien, et encore une fois nous avons eu un vrai coup de coeur pour une tenue, et l’on est certain que vous nous comprendrez en la voyant. Il s’agit de la tenue de Yuna de Final Fantasy X, un magnifique travail réalisé par @NeaHaNo7521 et qui ne manquera pas d’être très inspirante pour les créateurs en herbes qui parcourent ces lignes.

Ensuite nous avons une autre tenue qui ne démérite pas, loin de là, mais il fallait bien que nous en choisissions une, et c’est le coeur qui a parlé. Pour cette deuxième très jolie création, il s’agit de la tenue de Link dans BOTW, réalisée par @MrTentapoulpe, idéale pour partir farmer vos ressources avec Force, Sagesse, et Courage.

Des intérieurs qui forcent déjà le respect

Après une première partie sur les tenues, nous pouvons passer en revue quelques intérieurs que nous avons trouvé géniaux, que ce soit par la cohérence de leur aménagement, ou la qualité des créations qui s’y trouvent. Et nous commençons immédiatement avec @JakatoXtra et sa pièce sur le thème de Metal Gear Solid qui n’a pas manqué de nous faire sourire. On y retrouve les désormais légendaires cartons servant à se camoufler, et cela montre qu’il est vraiment possible de créer tout type d’ambiance avec ce que le jeu met à notre disposition.

Pour rester dans le jeu vidéo, nous avons trouvé une salle d’arcade absolument magnifique réalisée par @kjcwashere, et pour le coup tout y est dans les moindres détails. Que ce soit les portraits des personnages de Street Fighter, l’agencement des bornes, les distributeurs de boissons, ou les flippers, tout est parfait, et nous plonge totalement dans une magnifique atmosphère.

Nous passons maintenant à deux amateurs, l’un de musique, l’autre de cinéma, tout du moins c’est ce que l’on peut imaginer en voyant les magnifiques illustrations que l’on peut voir sur les murs. Pour la première pièce il s’agit de @cletus0297, nous proposant un très joli intérieur, et nous avons rapidement remarqué l’illustration de Grave, un film que nous avons beaucoup aimé. Nous ne poserons cependant pas de question quant à l’énorme tache de sang que l’on peut voir sur son personnage, et nous contenterons de suggérer l’ajout d’un énorme écran de TV, histoire de pouvoir se faire quelques films entre amis.

Vient ensuite l’image de @BunjoAndBabe, qui semble aimer énormément la musique, et ce ne sont pas les 12 illustrations d’albums que l’on peut voir sur ses murs qui vont nous faire penser le contraire. Encore un très joli travail qui a du demander pas mal de temps, et ce qui est bien, c’est que nous pouvons aisément reconnaître les différents albums au premier coup d’oeil, avec entre autre du Daft Punk, Gorillaz, ou encore The Beatles.

Et pour terminer, une pièce complètement dédié à la série d’animation Steven Univers, et quand on dit complètement, vous allez le voir, c’est vraiment complètement, à la folie, passionnément. L’auteur, @TogechuEternia, s’est lancé dans une fresque composée de plusieurs panneaux, mais qui ne forment qu’une seule et gigantesque illustration, chapeau l’artiste !

Voilà marque la fin de cette première sélection, en attendant de vous en fournir une seconde d’ici quelques temps. Mais vous avez pu voir durant les quelques minutes que vous aurez passé sur cet article, que la communauté est bien présente, et qu’il y a des possibilités incroyables de personnalisation. Enfin, si vous passiez par hasard sur cet article sans vous être déjà jeté sur Animal Crossing: New Horizons, notre test pourrait peut-être finir de vous convaincre de laisser une chance à cet univers aussi adorable que riche.