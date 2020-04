Guide Animal Crossing: New Horizons – Avoir une île 5 étoiles

Alors oui, nous vous en parlions déjà hier mais c’était sans prévoir que la fin du week-end allait répondre à toutes les inconnues. Vous désirez savoir comment transformer votre île en paradis selon les règles du jeu ? Vous voulez progresser le plus rapidement possible ? Vous désirez connaître les raisons qui pourraient pousser le jeu à retirer des étoiles au classement de votre belle île ? Nous allons tout vous détailler alors prenez des notes !

On ne vous apprend rien, un jeu, ça vient forcément avec des règles et le dernière simulation de vie de Nintendo n’en est pas exempt. S’il va de soi que vous pouvez progresser à votre rythme, il y a des lignes directives à suivre et des écarts à ne pas commettre pour obtenir un bon score. Hier, nous vous parlions des points de “nature” et des points de “vie”, deux facteurs à prendre en compte pour que votre île connaisse son essor et atteigne les sommets selon les dires de @_ninji, un dataminer. Aujourd’hui, le guide officiel d’Animal Crossing: New Horizons détaille l’ensemble et répond clairement à nos questions.

Tout d’abord, on revient sur les noms. Si les chiffres dont nous vous parlions hier sont bien les bons, les noms des catégories sont, elles, à revoir. Ainsi, vous devez bien réunir 665 points de développement et 450 points de paysage. Pour accéder au rang supérieur, il faut donc que vos points dans chacune de ces catégories passent un cap. Ainsi, il vous suffit de cumuler les points de la manière suivante :

Pour atteindre le rang 1* : vous devez avoir moins de 80 points de développement et moins de 200 points de paysage

Pour atteindre le rang 2* : vous devez avoir entre 80 et 159 points de développement et 200 et 269 points de paysage

Pour atteindre le rang 3* : vous devez avoir entre 160 et 399 points de développement et 270 et 349 points de paysage

Pour atteindre le rang 4* : vous devez avoir entre 400 et 664 points de développement et 350 et 449 points de paysage

Pour obtenir et conserver le rang 5* : il vous faut réunir plus de 665 points de développement et plus de 450 points de paysage

Bien, ceci étant dit, nous allons pouvoir venir plus en détail sur la valeur de ces points. Effectivement, si hier, ceci étant la grande inconnue, à présent, ces informations ont été dévoilées. Les points de paysage sont en fait simplement les points de nature que nous évoquions hier. Ainsi, cumuler des plantes vous apporte des points. Chaque fleur, arbre, ou pousse de bambou vous apporte un point. Attention, il y a un maximum ! Ainsi, si plus de 220 arbres poussent sur votre île, vous perdrez des points. De plus, les fleurs rapportent 1 points si elles sont au maximum de leurs croissances. Les boutons de fleurs et les jeunes pousses rapportent des demi-points.

En ce qui concerne les points de développement, ceux-ci sont intimement liés au scénario (enfin, si on peut parler de scénario, bien entendu). Ainsi, chacun des bâtiments que vous développez sur votre île (la boutique de Nook, le Musée…) vous apporte 15 points. C’est aussi le cas des ponts et des rampes et puisque vous pouvez en construire 8 de chaque, vous pouvez mettre les mains sur 240 points de cette manière. Enfin, décorez l’ensemble avec du mobilier vous permet d’en cumuler également mais cette méthode répond à un certain nombre de règles.

Si le simple fait de poser un meuble à l’extérieur vous apporte 1 point et ce quelque soit sa taille, cumuler des espaces meublés dans des blocs de 8×8 cases vous permet de multiplier ces points. Ainsi, additionner différents meubles de différentes natures vous permet de maximiser vos apports en points. Si vous placez 4 meubles ou moins dans un bloc, chacun de ces meubles vous apportera 0,25 points. Entre 4 et 10, vous obtiendrez 0,25 point plus un bonus pour la variété correspondant à 0,50 points par objet différent. Enfin, si vous dépassez 10, chacun des meubles vous apportera 0,25 points plus 0,75 points par variété de meuble.

Pour illustrer, imaginons que dans un bloc vous avez 10 objets mais seulement 4 pièces différentes, vous obtiendrez 10 x 0,25 et 4 x 0,75 points. Enfin, mettre des clôtures vous accorde 0,20 points par pièce, de quoi vous inviter à créer des îlots de décoration.

Pour finir, le dernier sujet à aborder : ce qui vous fait perdre des points. Si nous disions qu’avoir trop d’arbres pouvait avoir un impact négatif sur votre classement, c’est aussi le cas des objets qui traînent. Tout d’abord, si un de vos blocs est couvert sur plus de 45 cases (sur les 64 cases que composent un bloc de 8×8), le bloc sera considéré comme bordélique et ne vous apportera donc pas de points. Ensuite, si des objets traînent si et là, des points vous seront également ôtés. Cependant, les phénomènes dit “naturels” (branches d’arbres, pierres, …) ne sont pas considérés dans ce décompte.

Voilà, dégrossissage maximal donc en ce qui concerne la marche à suivre. N’hésitez pas à nous faire savoir dans les commentaires vos questions et nous vous souhaitons une bonne session de déco et de jardinage dans Animal Crossing: New Horizons.