Animal Crossing: New Horizons – Comment obtenir une île 5* ?

Les dataminers continuent de fouiller les codes d’Animal Crossing: New Horizons et d’en extraire les règles.

Il y a bien des genres de joueurs d’Animal Crossing (comme il existe de nombreuses sortes de joueurs de Minecraft). Certains aiment à jouer pour fuir la morosité et les tracas de leurs quotidiens, d’autres y expriment leur fibre créative en créant des motifs ou en se faisant décorateur d’extérieur et/ou d’intérieur, certains y sont même pour tenter de s’enrichir en vendant des objets contre de l’argent réel ou de promouvoir des idées (vous avez probablement vu ces joueurs qui passaient des idées politiques contestataires s’il vous arrive de traîner sur Twitter) ! Bref, de nombreuses sortent de joueurs se retrouvent dans Animal Crossing: New Horizons et le jeu ayant des règles, forcément, les complétionnistes y sont aussi.

Même si vous aimez jouer à votre rythme, la dernière simulation de vie signée Nintendo repose sur un objectif : avoir une île parfaite. Et si vous souhaitez relever ce défi et y arriver le plus rapidement possible, il y a des règles. C’est en effet ce qu’indique Ninji, le dataminer qui avait précédemment dévoilé les chiffres derrière les “arbres à fric”, et qui revient cette fois-ci avec une nouvelle théorie issue des codes du jeu.

Pour que votre île atteigne 5*, comme pour votre maison, il y a un équilibre à atteindre et cette équilibre repose sut un système de points à ranger dans deux catégories : les “points de nature” et les “points de vie”. Cool ! Mais ça veut dire quoi ? Le problème, c’est que la nature de ces points est inconnue. Toutefois, il y a fort à parier que “vie” fait référence à votre nombre de résidents et aux infrastructures que vous aurez développées alors que “nature” fait écho à la flore de votre île. Ceci dit, il ne s’agit que de suppositions.

En revanche, on ne suppose pas les informations qui vont suivre. Ninji a en effet indiqué le nombre de points à récupérer dans ces catégories et la répartition est la suivante. Il vous faut réunir 665 points de vie et 450 points de nature. Peut-être qu’avec ceci vous trouverez votre équilibre. Cela dit, si vous atteignez le rang 5*, vous pouvez également le perdre, alors tâchez de ne pas laisser traîner vos créations de manière chaotique et sachez que vous perdrez des points si votre île comptabilise plus de 220 arbres. Bien entendu, les mauvaises herbes et les objets qui traînent ne jouent pas en votre faveur.

Voilà, vous avez une idée de ce qu’il vous faut atteindre comme équilibre. Alors, quel est le rang de votre île ? N’hésitez pas à partager votre avis ou même vos conseils dans les commentaires ci-dessous. Animal Crossing: New Horizons est sorti exclusivement sur Nintendo Switch pour le bonheur des joueurs confinés.