Animal Crossing: New Horizons – La Chine interdit la vente du jeu

On refuse l’entrée de Tom Nook sur le territoire chinois.

Avant de détailler cette affaire rocambolesque, précisons qu’Animal Crossing: New Horizons n’est jamais sorti officiellement en Chine. Les joueurs de l’Empire du Milieu doivent nécessairement passer par la case importation. Doit-on rappeler que la Chine n’est pas une démocratie et que la distribution de biens culturels est sévèrement contrôlée ? TaoBao, l’un des plus gros revendeurs en ligne du pays (équivalent à eBay) a rapporté qu’il lui était dorénavant interdit de vendre le titre de Nintendo. La raison officielle invoquée ? Aucune.

Mais à l’heure où les tensions politiques demeurent, il est très facile de comprendre cette décision. Animal Crossing: New Horizons a été conçu pour que chaque joueur puisse exprimer sa créativité et ainsi modeler son île à sa façon. Mieux encore, après quelques heures, il est possible de créer et de customiser vêtements et accessoires selon ses idées et ses propres dessins. Les possibilités sont quasiment infinies. En d’autres termes, le mignon simulateur de vie à la Nintendo laisse place à une certaine liberté. Un mot que le gouvernement chinois n’aime pas trop de prime abord.

Comme le monde entier, certains activistes sont confinés à la maison. Et Animal Crossing: New Horizons est devenu leur nouveau terrain de protestation politique. Ils organisent ainsi des rassemblement et s’adonnent à de sympathiques activités lourdes en sens. Même virtuellement, la lutte pour la libération de Hong Kong continue. Au programme aujourd’hui, des coups de filet sur Carrie Lam, la cheffe exécutif de Hong Kong à l’origine du projet de loi autorisant l’extradition vers la Chine continentale.

Même si la vente du soft est interdite, y jouer est encore autorisé. Et Josua Wong, un des leaders médiatiques de la résistance, s’en donne à coeur joie sur ses réseaux sociaux.

Ça ne serait pas la première fois que le jeu vidéo connait un épisode de censure à la suite d’une protestation sur le sujet d’Hong Kong. Rappelez-vous, Wai Chung, joueur émérite sur HearthStone banni des tournois officiels à la suite d’une interview. Si les regroupements de ce genre continuent et se développent en masse sur les réseaux sociaux, il y a de forte chance que le gouvernement chinois durcisse le ton dans les semaines à venir.