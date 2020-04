Animal Crossing: New Horizons – Quid du jardinier milliardaire

Le datamining révèle un bon moyen de se faire des clochettes dans Animal Crossing: New Horizons.

Si vous venez d’une famille modeste (ou si votre père est un peu pince), il y a de fortes chances que ce dernier se fendait d’un “Ho, LD ! L’argent, ça pousse pas sur les arbres !” (Non ? C’est que moi ?…) Eh bien, si j’avais su avant, et vous, si c’est votre cas, nous aurions pu lui répondre “Si. Dans Animal Crossing: New Horizons, c’est le cas !” Alors, bien entendu, nous vous invitons à ne pas tester l’expérience avec vos parents, mais vous pouvez toujours engranger un max d’argent dans le jeu en profitant de la méthode qui va suivre.

Si depuis ce mois-ci, la puce géante d’eau ruine vos chances de voir apparaître sur votre île l’adorable(ment dégueulasse) tarentule qui aura rendu riche nombre de joueurs en mars, cette méthode-ci ne repose pas sur la chance et fonctionne bien mieux.

Si ce n’est une nouveauté pour personne, chaque jour, en faisant votre footing “exploitation des ressources de l’île”, vous avez du découvrir des gisements de sacs d’or. Pour certains, vous avez déjà commencé à les exploiter en y enterrant de l’argent pour avoir un arbre à fric… Et bien figurez-vous qu’il existe une mécanique afin de maximiser vos gains avec ces arbres. Effectivement, un dataminer (Ninji) aurait découvert au sein du jeu les sommes nécessaires à enterrer afin de profiter du meilleur rendement possible.

Ainsi, si vous utilisez ce trou lumineux pour enterrer une somme entre 100 et 1 000 clochettes, vous obtiendrez 3 sacs de 1 000 clochettes. Bien, mais vous pouvez faire mieux ! En mettant sous terre entre 2 000 et 9 000 clochettes, une sorte de loterie se met en place. Vous aurez 70% de chances d’obtenir des sacs de 1 000 clochettes ou 30% d’obtenir le triple de la somme enterrée par sac. Si vous passez d’un cran et offrez le traitement “décès de papi” à 10 000 clochettes ou plus, ce sera le même résultat, mais avec des sacs de 10 000 clochettes comme base. On fait le calcul vite fait, si vous enterrez 10 000 clochettes, vous avez 70% de chances de tripler votre mise (3 x 10 000) et 30% de la voir démultipliée (3 x 30 000), pas mal non ?

N’oubliez pas, une fois que votre arbre aura lâché le flouze, il redeviendra un arbre banal, une cible parfaite pour votre hache, en somme. Alors, plus besoin de planter vos poires, oranges ou cerises, plantez des sous !