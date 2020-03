Animal Crossing: Pocket Camp reprend de la vigueur

La version Switch de la licence offre à Animal Crossing: Pocket Camp une seconde jeunesse.

Les premiers retours sont tombés et Animal Crossing: New Horizons, comme son prédécesseur sur 3DS, s’engage semble-t-il sur la voie du succès. Meilleur lancement d’un jeu Switch au Royaume-Uni, pareil au Japon exæquo avec les deux versions de Pokémon de novembre dernier… Bref, on vient probablement d’assister au lancement du dernier rouleau-compresseur made in Big N. Seulement, si le titre jouit d’un lancement international des plus réussis, il a aussi relancé l’engouement autour de l’itération mobile de la licence : Animal Crossing: Pocket Camp.

Effectivement, depuis le lancement du jeu sur la console nomade (voire un peu avant), l’application développée en partenariat par DeNA et Nintendo (qu’on a depuis retrouvé sur Pokémon Masters) semble avoir repris des couleurs. Les chiffres, publiés par Sensor Tower (et qui se consacrent uniquement à l’appli sur l’App-store), indiquent une reprise de l’activité du titre. À mesure que la sortie approchait, les téléchargements du titre sur mobile ont servi de bon indicateur du succès à venir sur Switch, avec une courbe progressant d’un mois sur l’autre. Mieux encore, le soft a fait un bond de 150% (de 520 000 à 1,3 millions) en mars par rapport au mois de février, illustrant de fait l’engouement des fans. Notons par ailleurs que ces chiffres sont en partie grossis par les 670 000 nouveaux téléchargements sur la seule semaine de sortie du titre.

Et ce n’est pas tout car, si les astres étaient alignés, les billets ont fini par prendre le pli. Si le soft a fait cracher en janvier et février un peu plus de 5 millions de dollars à ses utilisateurs, les chiffres vont probablement enregistrer une hausse ce mois-ci grâce à deux records coup sur coup, dont un calé le lendemain de la sortie de la version Switch, date qui aura rempli le compte en banque des partenaires de 253 000$ (rappelons qu’il ne s’agit que des chiffres de l’App-store, mais que les chiffres du Play Store de Google doivent avoir enregistré une hausse similaire).

Bref, le monde est beau pour Nintendo ces derniers jours et ça ne devrait pas s’arrêter de sitôt… Enfin, si les livraisons continuent d’avoir lieu… Alors, avez-vous reçu votre copie sur Switch ? Jouez-vous plutôt sur mobile ? Animal Crossing: Pocket Camp est disponible sur appareils iOS et Android.