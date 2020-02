Animal Crossing: New Horizons – Entre territoires connus et dépaysement

Découvrons une partie des secrets d’Animal Crossing: New Horizons.

Jeudi à 15h, Nintendo se montrait enfin un peu plus bavard sur son prochain volet d’Animal Crossing. Dans une vidéo de 25 minutes, Tom Nook, l’un des personnages les plus véreux et capitalistes de notre média adoré, s’est exprimé sur le contenu du nouveau package proposé par sa formule “Évasion Île déserte”, offre exclusive qui sert ici de prétexte à votre prochain voyage. Cette longue présentation a révélé bon nombre d’éléments inédits, et nous nous chargeons de vous en faire la synthèse.

La vie sur une île sauvage, de prime abord, ça doit être plutôt déroutant. Donc, sachez qu’avant tout, vous serez formé afin de survivre dans ces nouveaux territoires pas forcément hostiles… enfin, vous et vos nouveaux voisins. Oui, parce qu’après tout, il s’agit d’un trip dans le cadre d’un voyage commercial. Il ne faut pas croire que le rusé raton-laveur ne propose l’offre qu’à une seule personne. Ceci étant dit, c’est aussi à la fin de cette séance de formation que vous allez recevoir votre paquetage qui se compose principalement à une tente. Une fois celle-ci plantée à l’emplacement désiré, vous pouvez aussi aider vos compagnons de voyage à s’installer.

Il s’agit ici de vos premiers pas dans la colonisation de cette île. Pour vous aider à vous y mettre à l’aise, vous pouvez compter sur votre NookPhone, une sorte de téléphone mobile vous donnant accès à une carte ainsi qu’à un flash d’informations quotidien vous faisant part des événements de la journée, et sur le bureau des résidents, un lieu où vous pouvez acheter objets du quotidien et premiers soins (en cas d’attaque d’insectes). Pour le reste, il va falloir créer, les loulous ! Vous pouvez briser de la roche, couper du bois, pêcher et chasser afin de récolter tout ce dont vous avez besoin pour développer votre mobilier et vos infrastructures. Une fois le matériel en poche, le dernier lieu d’intérêt, l’atelier de Nook, mettra à votre disposition tout ce qu’il vous faut pour créer ce que vous voulez.

Jusque-là, un paquet de nouveautés donc, mais bien entendu, on pourra compter sur pas mal d’éléments familiers des fans. Tout d’abord, une fois le choix de l’hémisphère dans lequel vous allez résider fait, le système de jour/nuit et de saisons sera toujours d’actualité. Il sera ainsi possible de profiter tout au long de l’année de différentes activités. Ensuite, si jusqu’ici Animal Crossing: New Horizons semblait reposer sur du bivouac, vous allez pouvoir finir par pouvoir vous construire la maison de vos rêves et l’agrandir comme ce fut déjà le cas dans les précédents volets. Vous pourrez également à la longue tracer vos routes, faire construire des ponts et voir apparaître sur votre île le musée (pour y enregistrer vos prises entomologiques ou marines), un atelier de récup’ et un autre de couture ainsi qu’un camping. Vous calculez ? C’est un peu la synthèse de tous les anciens Animal Crossing (même Pocket Camp) et le jeu va même un poil plus loin en vous offrant de pratiquer un peu d’urbanisme. Comment dire non à ça ?

Enfin, difficile de ne pas aborder tout ce qui est connectivité autour du titre. Comme c’était le cas sur Nintendo 3DS, Animal Crossing: New Horizons va aussi accueillir un mode multijoueur. Grâce à l’aéroport, il vous sera permis de vous rendre chez des amis ou de les accueillir chez vous. Bien entendu, il y aura un joueur “leader” et jusqu’à trois “partenaires” dont les actions seront forcément plus limitées et, surtout, qui n’y gagneront au final rien de plus que de bons moments passés entre amis. Il vous sera aussi possible de scanner les cartes Amiibos. L’avantage est plutôt… anecdotique (faute d’un meilleur mot) puisque vous y gagnez juste le droit d’utiliser les personnages scannés pour prendre des photos. Moyen quoi. Notez également qu’il vous sera possible de récupérer les motifs créés dans Animal Crossing: New Leaf ou Happy Home Designer grâce au Nooklink (une option qui apparaîtra dans la version mobile de l’app Switch Online) et son scanner de QR code (notez qu’il existe de nombreux sites vous permettant de profiter de la créativité de nombreux joueurs).

Voilà, le tour d’horizon est à présent terminé. Rappelons qu’Animal Crossing: New Horizons sort exclusivement sur Nintendo Switch le 20 mars. En attendant, nous vous invitons à regarder à nouveau le Direct ci-dessous en sachant que la présentation contient bien plus d’informations sur le jeu à venir, notamment des nouvelles de Tortimer (indice : apparemment, il ne serait plus à la retraite) et de Mr. Resetti. Nous, on dit ça, on dit rien…