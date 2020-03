Ninjala – Les ninjas attaquent Splatoon 2 au portefeuille

Ninjala proposera ses services gratuitement et sans avoir à s’abonner au Nintendo Switch Online.

Si vous êtes amateurs de jeux d’action multijoueur compétitif sur Nintendo Switch et que vous avez parcouru Splatoon 2 en long en large et en travers, il y a beaucoup de chances que vous ayez senti une pointe d’excitation quand la présentation de Nintendo avant-hier a abordé le sujet de Ninjala, la prochaine production de GungHo Online Interactive. Et bon, difficile de vous en tenir rigueur surtout quand ils ont annoncé que le titre serait disponible gratuitement sur la machine. Mais, à quel point peut-il être gratuit ? La réponse est tombée.

Effectivement, à la suite de la présentation, si la date de sortie et le prix d’achat ne faisaient plus de doute, il restait quand même une inconnue : faudra-t-il être abonné au Nintendo Switch Online pour profiter des différents modes de jeu de Ninjala ? La réponse est “non”. L’info est tombée sur YouTube dans le cadre d’un bulletin vidéo consacré au développement. C’est le créateur lui-même qui annonce la nouvelle (à la fin de la vidéo), vous n’aurez pas à débourser la moindre caillasse pour vous la donner avec amis ou étrangers dans Ninjala (enfin, à la condition que vous disposiez d’une Nintendo Switch, ça va de soi).

Pour rappel donc, Ninjala est un jeu d’action multijoueur compétitif dans lequel s’affrontent des ninjas. Vu les talents que la légende prête à ces guerriers de l’ombre, grâce à leurs compétences athlétiques, vous pourrez grimper sur toutes les surfaces, vous fondre en éléments du décor et croiser le fer avec différentes armes contondantes et des compétences singulières (tel une tornade colorée ou l’invocation d’un dragon). Enfin, ils pourront utiliser des chewing-gums pour prendre de la hauteur. Et tous ces talents, vous pourrez les mettre à usage dans 2 modes de jeux opposant 8 joueurs, un mode Battle Royale (donc chacun pour soi) et un mode 4vs4 en équipe.

Ninjala sortira en exclusivité et gratuitement sur Nintendo Switch le 27 mai. Alors, allez-vous répondre à l’appel du ninja sommeillant en vous ? Dans tous les cas, si le titre est solide, Splatoon 2 n’a plus qu’à bien se tenir !