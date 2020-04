Le coronavirus contraint le CERO à arrêter de classifier les jeux

L’information qui va suivre a de fortes chances d’avoir un impact sur le calendrier des sorties et plus particulièrement sur les jeux en provenance du Japon. Si à force d’efforts communs, le Covid-19, toujours bien installé chez nous, réduit lentement mais sûrement sa course, au Japon, l’enfer commence seulement à s’abattre.

Vous le savez peut-être si vous suivez l’actualité mais l’archipel est en plein boom épidémique (7 000 cas avérés ce dimanche 12 avril). Les régions de Tôkyô et d’Ôsaka sont les plus sévèrement touchées et la maladie se propage comme une traînée de poudre. Forcément, en réponse à cet état de fait, l’état japonais invite les différentes entreprises à la prudence et les pousse à proposer à leurs employés de travailler depuis leurs domiciles. Le CERO (pour “Computer Entertainment Rating Organization”) adopte une approche plus frontale. Tout le monde est purement et simplement congédié jusqu’à nouvel ordre.

L’organisme de classification japonais de jeu vidéo, le CERO, est aux arrêts. Pas de notation jusqu’à nouvel ordre.

Plutôt que de prendre le risque de continuer le travail depuis les bureaux, l’organisme de classification préfère privilégier une fermeture globale de ses activités. Mais pourquoi donc ne pas proposer le travail depuis la maison ? Tout simplement parce que les employés ne travaillent que depuis les locaux de l’organisme, probablement pour éviter les fuites de copies ou d’informations. Alors, puisqu’il est impossible de travailler à la maison et qu’il n’est pas prudent de prendre les transports en commun, le CERO a tout naturellement décidé de suspendre ses activités.

Le problème maintenant est le suivant : si l’organisme de notation japonais ne peut faire son travail jusqu’à mai (voire plus), les sorties ne vont-elles pas prendre un coup dans l’aile ? Pourrait-on observer des retards sur notre calendrier des sorties ? Enfin, est-il possible que ça nous touche nous aussi en Europe ? Il est probable que les notes des prochains titres à sortir attendent juste d’être dévoilées ce qui ne devrait donc pas affecter les sorties sur le court terme aussi bien au Japon qu’en Europe.

Cependant, si la crise perdure, il faut imaginer que le fait de ne pas pouvoir noter un jeu puisse avoir des conséquences sur son exportation et donc, sur sa mise en ligne chez les différents revendeurs. Nous ne sommes pas trop inquiets pour les jeux prévus sur le court terme comme Trials of Mana mais d’autres vont peut-être avoir du mal à nous arriver si la situation ne trouve pas de conclusion.

Pensez-vous que la suspension des activités du CERO pourrait impacter notre calendrier de sortie ? Craignez-vous que de nombreux reports vont être annoncés ? Et enfin, si cette immense vague de reports a lieu, pensez-vous que ça pourrait avoir une influence sur le début de vie des prochaines consoles attendues pour la fin d’année ? Le CERO devrait reprendre ses activités durant le mois de mai 2020.