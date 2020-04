Restez chez vous pour l’amour des jeux vidéo et plus encore

Non, le premier avril ne sera pas synonyme de blague ou de fausse rumeur dans nos colonnes. L’actualité est trop grave et il nous semblait plus important de rappeler un simple message : restez chez vous. Vous le savez, le satané virus COVID-19 continue de faire ses ravages à travers le monde. Les nombres d’infectés et de décès ne font que grimper de jour en jour. La situation est loin d’être résolue malgré les avancées quotidiennes de nos scientifiques et personnels soignants. Chacun se bat comme il peut face à cette épidémie sans précédent. Et nous, joueurs confinés confortablement chez nous, pouvons également agir.

Comment ? Tout d’abord, on ne le dira jamais assez, en restant chez vous et en évitant au maximum le contact avec d’autres individus. Le confinement et le temps sont nos meilleurs alliés dans cette bataille. Nous sommes en guerre comme disait l’autre. Ensuite, et il suffit d’ouvrir sa fenêtre pour s’en rendre compte, en prêchant la bonne parole autour de vous. Passez ce message, expliquez pourquoi il est nécessaire de réduire ses sorties, le mauvais comportement de certains s’explique principalement par leur ignorance.

Enfin, dernière action qu’il est possible de faire : soutenir l’ensemble de nos travailleurs encore actifs en ces jours sombres. Nous pensons obligatoirement à tout le personnel soignant, à nos chercheurs mais également au personnel de propreté, au salarié des commerces encore ouverts, à nos éboueurs et à nos livreurs. Soyons reconnaissants de leur prise de risque quotidienne et n’hésitez pas à les soutenir financièrement si possible via l’ensemble des campagnes d’appel aux dons qui fleurissent sur nos internets.

Bon maintenant à la maison, on fait quoi ? En ben on joue pardi ! Nous passons notre temps à nous plaindre de cumuler des jeux à n’en savoir plus quoi faire et de n’avoir jamais le temps d’y jouer. C’est le moment rêvé. Et cette remarque ne se limite pas seulement au jeu vidéo. Regardez des films, lisez des livres, reprenez goût à toutes vos passions passées écrasées par notre rythme effréné de vie. D’ailleurs, cumuler la tonne d’objets pour jamais les utiliser, ça un nom, le tsundoku et on a rédigé un bel article sur le sujet.

La récente sortie d’Animal Crossing: New Horizons est la meilleure réponse JV possible à ce confinement imposé. Nous vous invitons à acquérir le titre de Nintendo, pour voyager virtuellement à défaut de pouvoir sortir IRL. On peut également citer DOOM: Eternal pour les guerriers ou encore Resident Evil 3 Remake pour les joueurs en manque de frisson. Et n’oublions pas de citer l’arrivée imminente de Final Fantasy VII Remake qui devrait nous occuper de nombreuses heures.

Dernier message que nous souhaitons mettre en avant par l’intermédiaire du site : prenez soin de vous et de vos proches. Car il n’y a rien de plus précieux que la santé. Toute la rédaction de New Game Plus est sur le pont pour continuer de vous transmettre le meilleur de l’actualité du jeu vidéo. Vous pouvez compter sur nous.