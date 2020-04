Rayman Legends gratuit à vie !

Un Rayman Legends gratuit offert par Ubisoft seulement sur PC et si téléchargé avant le 3 avril.

Et un de plus ! Décidément, le confinement aura au moins de positif la possibilité de jouer à d’excellents jeux pour pas un rond. En effet, depuis le début du confinement, nous vous relayons autant que faire se peut les cadeaux réalisés par les studios afin de nous aider à endurer cet épisode casanier de ce début d’année 2020. Et aujourd’hui, Ubisoft rejoint la danse, en proposant Rayman Legends gratuit pour les joueurs PC.

Il faut dire qu’Ubisoft est assez actif ces derniers temps, avec en exemple récent leurs efforts pour substituer leur participation à un E3 annulé. La firme bretonne essaie ainsi tant bien que mal de trouver un moyen de communiquer leurs grandes sorties de l’année, tout en prenant soin de ses employés, en attestent les nombreux tweets à cet égard. La grande classe donc.

Maintenant, parlons business ! Si vous souhaitez télécharger le fameux Rayman Legends gratuit jusqu’au 3 avril, il vous suffit de cliquer sur ce lien qui vous mènera à la page de téléchargement (un compte Uplay est nécessaire pour cela, bien entendu). On ne peut que vous inviter à vous jeter sur ce bijou de jeu de plateforme qu’est ce Rayman Legends.

De plus, Ubisoft a tenu les propos suivant, après le don de 15 000 dollars au fond de secours de l’OMS :

“Nos équipes continuent de travailler dur pour développer de nouveaux jeux, ajouter du contenu aux jeux existants et fournir un soutien et des services à la communauté. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension, ainsi que pour les messages de soutien que vous nous avez envoyés.”

Un message consensuel certes, mais qui atteste encore plus de la démarche civique et responsable d’un géant d’une industrie vidéoludique que trop décriée ces dernières années pour de multiples raisons. Un plaisir donc pour nous joueurs, de voir notre média culturel préféré réconforter de nombreuses personnes confinées, et qui découvrent peut-être que le jeu vidéo a énormément à offrir, si l’on prend la peine de chercher un peu.