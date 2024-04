Assassin’s Creed Hexe – Sorcellerie et chats font bon ménage

Cela faisait un petit bout de temps que nous n’avions pas évoqué Assassin’s Creed Hexe, l’un des prochains opus de la licence phare d’Ubisoft et qui devrait paraitre en 2026. Annoncé en septembre 2022 via un très court et énigmatique teaser ne montrant que le logo de ce futur épisode, nombre de rumeurs sont néanmoins apparues sur la toile ici et là depuis. Parmi elles, le fait que le jeu se déroulerait durant le 16e siècle en Europe, à l’époque donc du Saint Empire Romain et devrait faire la part belle à la sorcellerie. On y incarnerait d’ailleurs non pas un mais une assassine du nom d’Elsa.

Aujourd’hui, Insider Gaming, média souvent très bien informé, a distillé quelques nouvelles informations qu’il nous assure être vraie. Soit dit en passant, tout ce qui a été dis précédemment et qui avait été communiqué par Bloomberg serait d’ailleurs bel et bien fondé. Pour ce qui est des révélations inédites, elles concernent la structure même du jeu, les capacités de l’héroïne, mais aussi l’ambiance dans laquelle sera baigné le joueur dans ce Assassin’s Creed qui s’annonce bien différent de ses ainés.

Bien évidemment, ce qui va suivre est à prendre avec des pincettes, mais il est peu probable qu’Insider Gaming se soit lancé dans la communication de telles informations sans avoir une, si ce ne sont plusieurs sources sûres. Tout d’abord, et comme Assassin’s Creed Mirage, ce prochain opus serait plus linéaire que la trilogie « Antique » lancée avec l’opus Origins. Pas d’open-world à proprement parlé donc, même si quelques zones seraient assez ouvertes et que certaines mécaniques de monde ouvert pourraient être présentes. Il ne faut donc pas s’attendre à ce qu’Assasin’s Creed Hexe affiche une durée de vie aussi dantesque que les trois dernières grosses entrées dans la saga.

Ce qui ne déplairait pas aux aficionados de « l’ancienne formule » de la franchise et servirait qui plus est à renforcer l’un des éléments centraux du jeu, à savoir son ambiance. Sans être un titre horrifique, Hexe se voudrait bien plus sombre que ce à quoi la licence nous avait habitués jusqu’ici. Elsa, l’héroïne supposée de cet épisode, aurait d’ailleurs des facultés surnaturelles et serait en réalité une sorcière, ce qui match avec les premiers leaks de Bloomberg concernant le focus sur la sorcellerie. Elle pourrait même posséder des chats qui lui serviraient à divertir les gardes sur sa route, afin de s’infiltrer dans un lieu donné sans être repérée.

Autre chose, si vous avez fait le DLC Jack the Reaper d’Assassin’s Creed Syndicate, vous vous souvenez probablement de sa feature liée à la peur. Elle ferait ici son retour, avec, on le pense, quelques améliorations. Mais cela tend à rendre crédible la thèse selon laquelle l’ambiance du jeu serait sinistre et lugubre. D’autant plus, que d’anciens leaks faisaient aussi état qu’il se concentrerait sur les procès des sorcières et on voit bien l’Église jouer un rôle important dans l’histoire.

Par ailleurs, Marc-Alexis Côté, vice-président et producteur exécutif de la marque Assassin’s Creed, avait lui-même indiqué en 2022 que les équipes travaillant sur le jeu mettaient tout en œuvre pour proposer une expérience bien différente de ce que les fans avaient connu jusqu’à présent avec la franchise. Une déclaration qui semble donc se confirmer avec toutes ces fuites et qui font d’Assassin’s Creed Hexe l’une de nos plus grosses attentes pour un épisode de la licence depuis Origins.

Rappelons par contre que le prochain opus à paraitre est Assassin’s Creed Red qui devrait sortir avant la fin mars 2025. Red et Hexe seront d’ailleurs les deux premiers jeux du projet Assassin’s Creed Infinity, que l’on rappelle être une sorte d’expérience métaverse réunissant différents opus de la saga, sans que l’on comprenne encore trop comment tout ceci va se goupiller. Mais une chose est sûre, Ubisoft semble enfin vouloir redéfinir une nouvelle fois sa licence et prendre des risques, ce qui n’est pas pour nous déplaire.