Assassin’s Creed – Ubisoft préparerait le remake d’un épisode apprécié

Près d’un mois après avoir montré quelques uns de ses futurs plans, lesquels sont prévus pour une sortie au cours de cette année à l’instar d’Avatar, Ubisoft refait les gros titres avec une rumeur qui fera vraisemblablement de l’œil aux fans de la saga Assassin’s Creed. Car oui, il est encore une fois question de la licence pour qui les projets ne finissent plus d’éclore au sein de la société française.

Ce qui n’est nullement surprenant. Comme on le disait tout récemment, Ubisoft semble avoir trouvé le remède idéal pour pouvoir se sortir du gouffre dans lequel il est plongé depuis quelques temps. Pour éviter tout échec (avec perte financière), l’éditeur français a trouvé refuge dans une valeur sûre, ou du moins, dans une valeur qu’il considère comme sûre. Les Assassin’s Creed sont encore très plébiscités par le public. En témoigne le dernier épisode en date qui a notamment réussi à conquérir le cœur de nouveaux joueurs.

Miser (encore) sur la piraterie

Résultat : il semble bien que l’on se dirige de nouveau vers un rythme de sortie annuelle pour les prochains épisodes de la saga. En tous cas, les rumeurs appuient une telle orientation. Outre les projets Hexe et Red d’ores et déjà confirmés, il y aurait également d’autres titres en production. Ce qui, si ça se confirme, aura plutôt tendance à inquiéter. L’une des raisons que l’on pourrait alléguer, c’est la lassitude que tout cela pourrait causer. Et puis, il y a cette question : en privilégiant la quantité n’oublierait-on pas de travailler sur la qualité ?

Pour éviter cela, Ubisoft aurait décidé d’alterner les expériences. Le multijoueur succédera au solo et inversement. Et même, il semblerait même que l’on souhaite capitaliser sur les souvenirs de certains joueurs nostalgiques en exploitant l’une des entrées les plus appréciées par les fans : le dénommé Black Flag initialement sorti en 2013. Kotaku en est certain. Selon les informations semblant émanées de « sources sûres », le jeu qui s’attaquait alors au monde de la piraterie bénéficierait bel et bien d’un remake. Non seulement, il devrait s’accompagner d’une refonte graphique (évidemment), mais aussi d’un système de jeu entièrement repensé, dont les batailles navales. Comment ? Aucun renseignement n’a été avancé.

Toutefois, on ne peut s’empêcher de penser à Skull & Bones. Il y a de fortes chances en effet que les équipes d’Ubisoft Singapour, qui reprendraient donc la nouvelle version de l’Assassin’s Creed Black Flag, se basent sur leur nouveau jeu de pirate multijoueur pour repenser la formule, si ce n’est plus. Comme, par exemple, partir de ce titre annoncé depuis des lustres (en 2017) pour le faire passer sous la bannière des Assassins. Ce qui serait un retour aux sources, étant donné qu’il avait originalement été pensé comme un DLC du quatrième opus de la franchise.

Mais, apparemment ce ne serait pas le cas. Les deux projets auraient deux destins différents. Logique, puisqu’ils ne présentent d’ailleurs pas les mêmes objectifs, Skull & Bones étant pensé comme un jeu service. Et puis, il devrait être sorti bien avant cette soi-disant nouvelle version, qui n’est apparemment qu’à ses balbutiements et aurait, de fait, encore plusieurs années devant elle avant de paraître. Ce qui ne devrait pas être le cas pour le fameux Skull & Bones, pour lequel Ubisoft semble travailler d’arrache-pied, quitte à empiéter quelque peu sur les droits de ses salariés.

Selon Kotaku toujours, à qui on aurait adressé les éléments informatifs par le biais d’un mail, le développement nécessiterait en effet davantage de travail pour toutes les équipes concernées, et ce, pour notamment bientôt livrer la bêta fermée du jeu dans les plus brefs délais. Pour quand ? On l’ignore. Depuis son dernier report, le jeu se fait très discret, n’étant même pas apparu lors de la dernière sortie publique d’Ubisoft. Une absence qui laisse encore entrevoir quelques difficultés…