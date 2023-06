Avatar: Frontiers of Pandora – Du gameplay à la Ubisoft

Durant la conférence Ubisoft Forward, les fans d’Avatar ont pu découvrir un trailer de gameplay pour Avatar: Frontiers of Pandora, accompagné d’une date de sortie en décembre prochain. Tout comme la saga dont elle adapte l’univers, le jeu a bénéficié d’une longue gestation car annoncé en 2017 par Massive Entertainement, le studio déjà responsable des titres The Division. À l’origine, le jeu aurait dû sortir en juin 2022, en prélude à Avatar 2 notamment. Finalement, il arrivera entre nos mains un an après la sortie du second film.

Difficile de savoir si la sortie initialement prévue en juin 2022 était bien judicieuse, le trailer montrait plusieurs éléments présents uniquement dans la suite et dont James Cameron a probablement réservé la primauté de la découverte pour le public. Malgré cela le jeu, dont l’intrigue débute un an avant celle d’Avatar 2, nous permettra de découvrir une région et des éléments encore jamais vus dans le lore d’Avatar. Une manière de développer son intrigue sans trop empiéter sur le plan imaginé par son créateur et ses scénaristes.

Nous incarnerons ainsi un Navi, capturé très jeune par la RDA dans le but d’être embrigadé et de se retourner contre son espèce. Après les évènements du premier film, notre héros est cryogénisé avant de se réveiller quinze ans plus tard. Si le fait que notre personnage principal est un mélange de culture humain et Navi rappelle évidement l’arc narratif de Jake Sully, il permet aussi une plus grande variété de compétences, alternant entre l’arc et le bon vieux fusil à pompe.

Car le jeu produit par Ubisoft, ressemble, contre toute attente à un jeu Ubisoft. On y retrouve un monde ouvert mais aussi un arbre de compétences, différents clans pour lequel il faudra certainement effectuer des quêtes secondaires, des bases RDA à nettoyer, etc …. Si la perspective d’explorer Pandora est réjouissante, la proposition vidéoludique semble tristement banale.

Reste à savoir si Avatar: Frontiers of Pandora réussira à dépasser son modèle de monde ouvert interchangeable ou s’il ne sera qu’un moyen pour les fans d’Avatar de patienter entre deux reports de films. Avatar: Frontiers of Pandora est attendu pour le 23 décembre 2023 sur PlayStation 4, Xbox Series et PC.