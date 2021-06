[E3 2021] Avatar: Frontiers of Pandora cloue le spectacle d’Ubisoft

Avant de vous parler d’Avatar: Frontiers of Pandora, un petit retour en arrière s’impose. En mars 2017, Ubisoft et Massive Entertainment (duologie The Division) avaient surpris tout le monde en annonçant un nouveau jeu se déroulant dans l’univers du film Avatar créé et réalisé par James Cameron. On dit nouveau, car un premier jeu nommé James Cameron’s Avatar: The Game était sorti en 2009 et était d’ailleurs édité par Ubisoft, mais cette fois-ci développé par Gameloft.

Eh bien qu’il reçut bonne presse, il ne marqua pas non plus les esprits et il était, avant 2017, assez clair pour tout le monde qu’un nouveau titre se déroulant sur Pandora aurait très peu de chance de voir le jour. Voilà pourquoi l’annonce de 2017 fut une réelle surprise, et une bonne, même si à cette époque on se posait la question de savoir si Massive aurait les épaules assez solides pour porter un tel projet.

Depuis, les choses ont bien changé. L’excellent The Division 2 est passé par là et surtout le studio suédois est devenu au fil des ans l’un des atouts majeurs d’Ubisoft qui n’a pas hésité à lui confier aussi le fameux projet Star Wars, malheureusement absent de cet E3 2021. L’autre force des Suédois est sans aucun doute leur moteur maison, le Snowdrop Engine, qui continue toujours autant d’impressionner.

Alors que nous promettait-on avec cet Avatar ? Eh bien on n’en sait fichtrement rien. Depuis 2017 rien n’a réellement fuité sur ce projet, si ce n’est qu’il s’inscrit dans une logique crossmédia et se veut lié aux films de James Cameron, et on reconnait que cela veut tout et rien dire à la fois. Des rumeurs faisant état d’un gigantesque monde ouvert aux possibilités multiples ont aussi émergé fut un temps, mais rien de bien concret. On est encore et toujours aujourd’hui dans le flou, même si un peu moins qu’avant.

Car au détour de sa conférence en ligne E3 2021, Ubisoft qui aime à finir ce genre d’exercice par une petite bombe lâchée par son président Yves Guillemot n’a pas rompu cette année la tradition, et on a donc eu le droit à un trailer qui a littéralement enfoncé le clou d’un spectacle jusqu’à présent moyen sans plus, voire peut-être un peu décevant.

Avatar: Frontiers of Pandora de Massive Games s’est donc pour la première fois offert à nous avec en prime une très large fenêtre de sortie. Du trailer, nous n’en retiendrons pas grand-chose, si ce n’est que le jeu s’annonce tout à fait fidèle au long-métrage et que le Snowdrop Engine n’a rien à envier aux ténors actuels. Relativisons tout de même le fait que même si ce que l’on a vu était “in-engine”, ce n’était avant tout de chose qu’une longue cinématique, certes bien rythmée, magnifique et assez impressionnante.

Reste à voir ce que cela donnera en temps réel et surtout ce que sera vraiment ce jeu Avatar, car la bande-annonce laisse entendre non seulement la possibilité de parcourir un vaste monde ouvert (ce qui est confirmé par Ubisoft), mais aussi celle de monter diverses créatures terrestres et volantes ou encore de pouvoir jouer en coopération, et connaissant Massive cela ne serait pas étonnant.

Cependant, on peut vous en dire plus concernant le scénario de cet Avatar: Frontiers of Pandora ou tout du moins vous rapporter ce qu’en dit Ubisoft :

Dans cette nouvelle histoire indépendante, vous incarnez un Na’vi et embarquez dans une aventure au cœur des territoires de l’Ouest, une région de Pandora jusqu’ici inconnue. Partez à la découverte d’un monde plein de vie peuplé de créatures uniques et de nouveaux personnages, et repoussez les redoutables forces de la RDA qui le menacent.

Voilà, il faudra nous contenter pour le moment de cela et d’un vague 2022 comme fenêtre de sortie pour un jeu qui est annoncé sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Stadia. La bonne nouvelle étant ici que le titre n’est pas crossgen et devrait donc exploiter pleinement les capacités des nouvelles machines de Sony et Microsoft. Mais trêve de bavardages inutiles, on vous laisse maintenant savourer le premier trailer de Avatar: Frontiers of Pandora.