Avatar: Reckoning – Retour sur Pandora grace à un MMORPG

Alors que le prochain volet de la saga Avatar est attendu pour le mois de décembre 2022 au cinéma et que Ubisoft travaille sur Avatar: Frontiers of Pandora, un autre titre adapté du film de James Cameron fera son apparition au cours de l’année. C’est le studio Archosaur Games, connu pour le développement de MMO comme World of Kings ou encore Dragon Raja, qui travaille sur Avatar: Reckoning, un MMORPG qui sera disponible sur mobile.

Les joueurs pourront créer leur propre Na’Vi afin de défendre Pandora, toujours en proie aux humains venu récolter l’unobtanium de la planète. Une campagne principale sera intégrée afin de pouvoir jouer en solo mais le cœur du jeux résidera dans ses modes multijoueur coopératif et PvP. Des mécaniques de shooter seront également de la partie avec des commandes spécialement adaptées aux mobiles.

Si l’annonce du titre est une surprise, il n’est cependant pas étonnant pour Disney de vouloir exploiter au maximum la licence née il y a maintenant plus de douze ans. Nous pouvons ainsi y voir une volonté de faire renaître l’engouement pour la saga puisque les nombreux reports de Avatar 2 commençaient à décevoir les fans. C’est pourquoi il faudra s’attendre à entendre parler de la licence Avatar tout au long de l’année 2022.

Pour le moment très peu d’informations ont été dévoilées si ce n’est qu’une bêta fermée au Canada est déjà prévue durant le mois de janvier 2022. Si Avatar: Reckoning rencontre le succès attendu, nous verrons sans doute apparaître des mises à jour et du contenu en lien avec le prochain film, que ce soit au niveau des personnages et ou encore des différents lieux de la planète Pandora.

On attend avec impatience de nouvelles informations concernant Avatar: Reckoning afin d’en apprendre plus sur le gameplay et de découvrir les paysages développés sous Unreal Engine 4. On gardera également un œil sur Avatar: Frontiers of Pandora, un titre à priori tout aussi ambitieux que les opus cinématographiques…