New World – Lancement des serveurs RTB pour le MMORPG d’Amazon

Un nouveau cap semble être franchi pour New World. Après un lancement en grande pompe en septembre dernier, le MMORPG d’Amazon propose aux joueurs depuis le milieu de la semaine de participer aux tests serveurs, aussi appelé serveurs RTB. L’occasion d’aider au développement en reportant les divers bugs rencontrés au cours des parties, tout en profitant de la mise à jour en avant-première. Une mise à jour qui a d’ailleurs été entièrement détaillée par les développeurs.

Avant toute chose, il est important de bien comprendre que les serveurs RTB ne peuvent pas être considérés comme des serveurs « normaux ». En effet, en plus de devoir télécharger un autre client sur Steam afin d’y accéder, les joueurs vivront une expérience différente du jeu de base. Ainsi le personnage créé dans ces serveurs sera automatiquement doté d’un haut niveau ainsi que d’un ensemble d’équipements lui permettant de se plonger le plus vite possible dans le cœur de l’aventure. Oubliez donc les phases de récoltes de pex et la montée de niveau qui s’en suit, le but est vraiment de s’essayer au nouveau contenu.

Et on peut dire que la future mise à jour Into the Void ne rigole pas. Il semblerait que les développeurs aient pris en compte les critiques émises par les joueurs concernant le bestiaire, car en plus d’un nouvel ensemble de quêtes, cette mise à jour va voir l’arrivée des Pillards de Varègues, de féroces guerriers ayant plusieurs points stratégiques en Aeternum. Cette nouveauté sera évidemment accompagnée de quêtes pour les combattre, tout comme pour les nombreuses créatures qui rejoignent le bestiaire sans pour autant appartenir à ce clan.

Heureusement pour nous, notre arsenal va aussi avoir le droit à quelques modifications pour notre plus grand plaisir. New World va notamment avoir le droit à une nouvelle arme, nommée le gantelet du néant. Se concentrant sur la magie du Néant, cette nouvelle classe d’arme se révèlera très utile dans les combats en groupe avec son style DPS/support. Ce qui lui permet à la fois de maximiser les dégâts avec l’arbre annihilation et de soigner ses alliés tout en affaiblissant les ennemis avec l’arbre de putréfaction.

Une mise à jour qui ne manquera pas de ravir les joueurs de New World toujours à la recherche de nouveau contenus. Concernant l’arrivée de ces ajouts sur les serveurs publics, aucune date de sortie n’a pour l’instant été communiquée, mais nul doute que ce n’est qu’une question de semaine.