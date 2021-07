New World, d’Amazon Games – La bêta démarre aujourd’hui, mais tout le monde s’en fout

Si les 7,5 milliards de dollars qu’a dépensés Microsoft pour acquérir Bethesda sont pour beaucoup dans le succès du Game Pass, on sait aussi que l’argent n’est pas la garantie du succès dans l’industrie du jeu vidéo. La preuve avec le démarrage plus que timide de Stadia, pourtant lancé par le titan Google. Autre titan, échec comparable : Amazon Games, qui a pour le moment annulé plus de projets qu’il n’en a publiés.

Après les annulations de Breakaway, Crucibles, et du projet de MMO basé sur Le Seigneur des Aneaux, New World est surement la dernière chance pour Amazon de se faire une place chez les créateurs, et pas seulement chez les diffuseurs (où Twitch et Luna, deux société propriétés d’Amazon, semblent plus promptes à convaincre).

Et justement, la bêta de New World démarre aujourd’hui, et courra pour deux petites semaines, jusqu’au 3 août. Le fait que New World soit parvenu jusque-là est déjà un petit événement en soi au regard des autres projets Amazon Games, et pourtant, personne ne semble se retourner sur le jeu. A l’heure où nous rédigeons ces lignes, la dernière news publiée sur le site de référence français (comprenez Gamekult) date de mai dernier, rien sur la homepage de Kotaku, qui fait autorité à l’international, ni sur celle de VGC (VideoGamesChronicles). Si Eurogamer en parle, ce n’est pas tant pour évoquer la bêta que pour revenir sur le changement de position des studios qui comptaient implémenter un système de pay-to-win. Bonne nouvelle donc, ce ne sera a priori pas le cas.

Ce n’est pas la seule bonne nouvelle concernant le titre : les quelques médias qui ont mis les mains dessus sont plutôt positifs. « New World en fait certainement assez pour me tenir intéressé. J’ai aimé le mélange d’éléments de survival et de MMO, et ce concept d’un monde géré par les joueurs, pour lequel ils combattent », note Ed Thorn, pour Rock, Paper, Shotgun. « Cette preview a suffi à me donner envie de jouer plus, et je serai curieux de voir si New World peut tenir ces promesses et offrir une vraie expérience MMO satisfaisante », écrit quant à lui Mike Minotti pour Venture Beat. Plus proche de nous, JeuxVideo.com note via la plume de [87] que « Complet, combats nerveux quoi que parfois un peu brouillons pour le moment, joli et crafting intéressant sont autant de points positifs à mettre au crédit du MMO d’Amazon Games Studio »

Alors pourquoi si peu d’enthousiasme, alors même que l’actualité n’est pas hyper chargée ? Est-ce parce que les joueurs de MMO sont déjà trop occupés sur Final Fantasy XIV, dont la popularité ne décroit pas, et qui pique même des joueurs à WoW ? Ou bien parce qu’après les trop nombreuses annulations d’Amazon Games, nous avons cessé d’espérer quoi que ce soit des studios ? Ou alors, le contexte borderline du jeu, avec ses inspirations colonialistes, son imagerie de conquistador, et son écriture un temps raciste que les développeurs ont eu un mal fou à faire corriger, aura servi de repoussoir ?

Parce que c’est un MMO, la qualité du jeu dépendra aussi de sa capacité à convaincre les joueurs d’y venir, et d’y rester. Verdict attendu à partir du 31 août prochain, date de la sortie du jeu…