New World dévoile son nouveau trailer et la concurrence va être rude

New World, le MMORPG d’Amazon, se sera fait attendre, mais comme annoncé en février dernier, le titre ne devrait plus subir de report, ce que vient d’ailleurs appuyer le nouveau trailer fraîchement mis en ligne. Nous y découvrons donc un peu plus encore le monde d’Aeternum, cette île mystérieuse sur laquelle les joueurs débuteront leur aventure, et si l’esthétique est plutôt soignée, pour un MMO bien entendu, la direction artistique nous apparaît finalement bien classique.

Après, nous l’entendons, tout ceci est une affaire de goût, mais nous sommes en 2021, il n’est vraiment plus aussi aisé de se faire une place sur ce marché, et d’autant plus si visuellement il n’y a pas un petit truc en plus qu’on ne saurait retrouver ailleurs. Actuellement, les MMORPG qui fonctionnent encore bien sont ceux qui ont débuté quand le genre était encore dans une période faste, et qui ont su soigner leur communauté et leur contenu sur la longueur. Dans le lot, nous retrouvons bien entendu WoW, FFXIV, TESO, ou encore Guild Wars 2.

Si vous regardez bien, chacun de ces titres possède une identité visuelle très marquée et chacun a sa petite spécificité au niveau du contenu qui va pouvoir correspondre à différents types de joueurs. Un exemple récent de belle réussite dans le monde du MMO, car il a su se démarquer des mastodontes en place, c’est Sea of Thieves et son mélange entre combats navals et exploration. New World quant à lui, malgré son mélange des styles nous paressant assez réussi, ne semble pas avoir ce petit supplément d’âme et de caractère que possèdent les gros MMO actuellement toujours en place.

Bien entendu, il s’agit d’un ressenti et il nous faudra voir ce que le jeu donne dans les faits avant de juger de ses qualités réelles. Et pour cela, nous n’aurons plus à attendre très longtemps, car New World sortira le 31 août prochain sur PC, et il vous est d’ailleurs même possible de le précommander dès à présent si vous souhaitez participer à la bêta fermée qui débutera le 20 juillet.