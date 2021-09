Les serveurs perdent pied face au raz-de-marée New World

New world est enfin là. Après plusieurs reports, le MMO d’Amazon vient de faire une entrée fracassante sur Steam, tellement fracassante que les serveurs n’ont pas tenu. Bref descriptif, New World est donc un jeu massivement multijoueur en ligne permettant d’explorer l’île Aeternum et ses légendes fantastiques sur laquelle notre personnage, issu d’une civilisation proche de celle du 18ème siècle en occident, s’échoue. À l’instar des RPG occidentaux modernes, une grande liberté est offerte quant à la direction que l’on souhaite donner à notre avatar. Un pitch somme toute classique mais qui a su attirer l’attention des joueurs qui ont répondu présent lors des diverses présentation du jeu.

En effet, un million de joueurs ont participé aux phases de bêta, démontrant un véritable engouement autour du titre. Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games interrogé sur le développement, nous offre son analyse et ses ambitions :

« Commençons par un peu de math : Cela prend 3 ou 4 ans pour faire un jeu. Aujourd’hui, 3 ans, c’est optimiste, beaucoup de jeux nécessitent 4 ou 5 ans. New World n’est pas un jeu qui peut se faire en 3 ans. Amazon construit ses studios de zéro dans l’ensemble, nous préférons faire les choses en interne plutôt que de simplement les acquérir. Disons qu’il vous faut 4 ans pour le développement d’un jeu. Vous avez également besoin de construire une équipe, ce qui peut prendre 2 ans. cela fait déjà 6 ans. Et si vous essayez de gravir l’Everest du premier coup, vous n’arriverez probablement jamais à son sommet. Vous devez d’abord rejoindre le premier camp, puis le second, jusqu’à ce que vous soyez prêt à atteindre le sommet. Et pour cela, vous avez besoin de temps. »

New world semble donc être l’Everest de Christoph Hartmann qui souhaite montrer au monde de quoi Amazon Studio est capable. Et nous voici donc au lancement officiel du jeu, et le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs souhaitent massivement fouler cet Everest métaphorique. Un pic à 700 000 joueurs connectés simultanément a été enregistré sur Steam, soit 200 000 personnes de plus que pour Valheim, le précédent record de connexion de février dernier.

Des centaines de milliers de joueurs n’ont toujours pas pu jouer au jeu, les files d’attentes pour accéder à l’univers de New World étant même plus peuplées que le jeu en lui même au plus haut de la demande. Les différents serveurs sont en effet limités à 2 000 joueurs seulement, un nombre ridicule de nos jours, surtout venant d’Amazon et face au nombre de tentatives de connexion. Sur Twitch, il y a eu un pic à près d’un millions de spectateurs. Un lancement aussi réussi au niveau comptable qu’il semble raté d’un point de vue technique.

Chers Aventuriers – Nous vous remercions pour votre soutien pour le lancement de New World ! Nous sommes conscients des problèmes de nos serveurs et des files d’attentes, nous travaillons actuellement à les résoudre. Merci pour votre patience et votre compréhension. — New World FR (@PlaynewworldFR) September 28, 2021

À l’heure où nous écrivons ces lignes, New World, vendu à 39,99 € sur Steam, est à 43 % d’évaluations positives, signe que les joueurs commencent à exprimer un véritable mécontentement devant les couacs non anticipés. Amazon devra donc réagir rapidement et agrandir la capacité d’accueil de ses serveurs s’il ne veut pas voir ce bel élan s’étioler et la situation s’empirer.