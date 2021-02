New World – Amazon demande de faire encore preuve de patience

Amazon Game Studios nous informe avoir bien écouté les retours de sa communauté et préfère s’accorder du temps supplémentaire avant le lancement de son MMO. La nouvelle est tombée le 16 février par le biais d’un article des développeurs nous annonçant le report de la date de sortie de New World au 31 août 2021.

Les développeurs, ne pensant pouvoir offrir à leurs joueurs le contenu nécessaire à une expérience optimale pour sa sortie initialement fixée au printemps 2021, nous expliquent préférer prendre le temps de peaufiner et ajuster leur univers pour en améliorer les contenus de milieu et fin de jeu.

« Nous travaillons dur pour vous offrir une fin de jeu digne de ce nom, car nous pensons qu’il est important qu’elle soit convaincante dès la sortie du jeu. Ces éléments ne seront pas prêts au printemps comme prévu jusqu’ici. Nous sortirons donc New World le 31 août 2021. »

Il est vrai que New World a connu une grande évolution depuis son avant-première en août dernier. De nombreux ajouts et modifications se sont fait connaître concernant le système de combat, la variété des quêtes, les armes et armures, l’apparition d’une nouvelle zone, Eaux Fétides, ou encore le remaniement du système de fabrication.

Nous apprenons aussi la poursuite de l’alpha test durant le mois à venir et le lancement des serveurs européens le 30 mars prochain ainsi qu’une bêta fermée dont la date est fixée au 20 juillet.

Lors de cette bêta fermée, les joueurs pourront découvrir une nouvelle zone de fin de jeu, le Bief de Nerécaille, le système d’expédition permettant aux joueurs de relever des défis instanciés en équipe de cinq joueurs et un système de bataille à vingt contre vingt nommé Ruée vers les Avant-Postes.

Après le désastre de Crucible, espérons pour Amazon et ses studios que ce report n’est en rien un mauvais présage. Pour rappel, si vous souhaitez participer assurément à la bêta fermée de juillet, il vous faudra précommander New World.