Final Fantasy XIV visera la lune pour sa prochaine extension Endwalker

L’événement pour dévoiler l’avenir de Final Fantasy XIV vient d’avoir lieu cette nuit, et comme il fallait s’y attendre, nous avons été extrêmement gâté en informations. Alors que Shadowbringers touche à sa fin et que sa dernière grosse mise à jour arrivera très prochainement, nous avons pu découvrir un peu ce que nous réservera la prochaine extension, dont on sait désormais qu’elle s’intitulera Endwalker.

Alors qu’avec les restrictions liées au covid nous aurions pu imaginer que cet événement prendrait plutôt la forme d’une Live Letter enrichie, nous avons finalement eu droit à une présentation plus traditionnelle, sur scène devant un écran géant, avec une traduction en direct du japonais vers l’anglais. Cela n’avait naturellement pas la saveur de ce que nous avions pu avoir lors du Fan Festival parisien en 2019, mais espérons que le prochain évent qui prendra d’ailleurs la forme d’un Fan Festival en ligne les 15 et 16 mai prochain, saura nous apporter un peu de cette magie qui nous a manqué cette nuit.

Premier trailer de Final Fantasy XIV Endwalker

C’est à l’heure dite que l’événement a débuté et nous avons commencé très fort avec le tout premier trailer de cette nouvelle extension dont l’animation a encore gagné en qualité depuis 2019, pour atteindre un niveau sublime. Comme on pouvait s’y attendre, on y découvre un monde en proie aux flammes, nos Héritiers affrontant des monstres à l’allure démoniaque, et quand on voit que le jeu compte nous envoyer sur la lune, nous avons rapidement imaginé un rapprochement (à tord ou non) avec les événements de Lunatic Pandora (FF8) et la larme sélénite. L’avenir nous dira s’il y a un rapport.

Mais nous y avons aussi et surtout découvert l’un des nouveaux jobs de cette future extension et c’est Alphinaud qui l’incarnera. Ce dernier officiant en tant que heal chez les Héritiers, il n’aura pas fallu longtemps pour savoir qu’il s’agirait du nouveau job de soigneur, même si son allure générale ne nous emmenait pourtant pas du tout dans sur cette piste au premier visionnage, tant ses capacités faisaient penser à un DPS distant.

Les nouveaux jobs

Le premier et seul job présenté lors de cet événement est donc le Sage, un nouveau healer qui vient finalement bouleverser un peu l’ordre établi pour les joueurs/soigneurs. Comme ses capacités seront basées sur la prévention des dégâts via des barrières, l’astromancien va donc devenir un soigneur pur à l’instar du mage blanc, ce qui nous fera 4 jobs de heal avec 2 de chaque type. Pour jeter ses sorts et utiliser ses Nouliths, les armes qu’il déploie autour de lui, le sage manipule l’éther autour de lui, et le moins que l’on puisse dire c’est que le résultat est très séduisant.

On imagine que les joueurs d’astromancien vont l’avoir mauvaise au vu d’un tel changement concernant leur job de prédilection, et nous verrons donc le travail qui sera effectué, en espérant qu’il bénéficiera d’une nouvelle rotation et de sorts assez attractifs pour que les joueurs continuent de l’apprécier. Aussi, nous espérons surtout qu’en intégrant un nouveau job heal, cela ne créera pas un déséquilibre au niveau de la synergie de ce rôle en raid.

Le deuxième job qui nous sera vraisemblablement dévoilé durant le Fan Festival du mois de mai prochain, sera un dps de mêlée, encore, mais nous ne savons à l’heure actuelle toujours pas s’il s’agira d’un rôle physique ou magique. Certains parient déjà sur le nécromancien, même si au final, nous préférons écarter cette piste pour le moment. Par contre à choisir, nous préférerions qu’il s’agisse d’un dps magique.

Ce que l’on sait déjà sur Final Fantasy XIV Endwalker

Le niveau maximum passera naturellement de 80 à 90 ;

Qui dit nouvelle extension dit forcément nouvelles zones, nous partirons donc pour Garlemald, Thavnair ou encore l’imposante cité de Radz-at-Han qui sera l’une des nouvelles capitales, mais la plus petite des deux. Il faut donc encore patienter pour découvrir celle qui fera office de “hub” durant l’extension ;

De nouvelles tribus feront leur apparition dont les Arkasodaras, et nous ne savons d’ailleurs pas encore quoi penser de leur allure tant ils ont une apparence particulière ;

Anima fera ici son grand retour, tout droit hérité de Final Fantasy X, et quand on sait qu’il s’agit de l’invocation la plus puissante du jeu (FFX), s’il s’agit bien de l’un des prochains défis de Final Fantasy XIV, nous avons déjà hâte de nous y frotter en difficulté extrême ;

Bien entendu cela tombe sous le sens, mais de nouveaux donjons seront au rendez-vous, ainsi qu’un raid en alliance complètement original dans l’univers de Final Fantasy XIV (pas de collaboration comme pour NieR), mais surtout un nouveau raid à 8 joueurs, dont le nom ne manquera pas de donner des idées à certains grands fans de la licence. Ce dernier s’intitulera Pandæmonium et nous devrions assister au retour de l’Ahabrea si l’on en croit l’esthétique du masque sur l’illustration ;

Même si le PvP n’a jamais été la grande force du MMORPG de Square Enix, ils tenteront tout de même de pousser un peu cette composante avec la prochaine extension, notamment en le rendant un peu plus attractif pour les joueurs en terme de récompenses ;

Dans la catégorie des personnages que l’on adore voir mais que l’on ne voit finalement que très rarement dans le jeu, nous avons un certain Estinien qui intégrera les personnages à recruter dans le mode adjuration, en tant que chevalier dragon bien entendu. Cela présage-t-il de son arrivée chez les Héritiers de la Septième Aube ? ;

Après avoir sué sang et eau à Azurée pour la reconstruction d’Ishgard, soyez rassurés vous allez enfin pouvoir poser vos valises dans cette capitale, tout du moins si vous arrivez à réserver un logement dans les temps. Pour les appartements comme d’habitude aucun souci, mais pour les maisons, il va encore une fois falloir être à l’affut pour réussir à s’octroyer un emplacement. La marche à suivre sera la suivante, lors de la sortie de l’extension et donc la version 6.0 du jeu, vous allez pouvoir visiter les lieux avant de vous décider, et c’est uniquement à la 6.1 (environs 3 mois plus tard), que vous pourrez tenter d’obtenir votre emplacement ;

Nous l’attendions et ils nous l’ont promis, le Gold Saucer va recevoir un ajout au moins aussi important que celui du mahjong, et si notre nez ne nous trompe pas, même si l’on a pas encore de détails, il pourrait bien s’agir du Blitzball ;

Un tout nouvel espace de vie fera aussi son apparition, nous avons eu très peu de détails là aussi, mais il pourrait finalement bien s’agir d’un lieu où profiter du jeu d’une manière bien différente, qui pourrait ici se rapprocher de ce que l’on retrouve dans Animal Crossing. Comprenez par là que pour l’instant nous savons qu’il sera possible d’élever des animaux, cultiver des fruits et légumes, le tout dans un cadre conçu pour la détente. Contrairement à Azurée, tous les joueurs, que vous soyez artisans/récolteurs ou non, pourrons s’y rendre et profiter d’une ambiance plus légère, loin des champs de bataille ;

Dernière grosse nouveauté qui a été annoncée, il s’agit du voyage entre les centres de données. Il était jusqu’à présent possible de voyager entre les mondes (serveurs) d’un même centre de données pour rendre visite à des amis distants, mais les choses vont s’accélérer à ce niveau, puisqu’il sera maintenant possible, sous certaines restrictions, de voyager vers les mondes ne faisant pas partie du même centre de donnée que vous. Une excellente nouvelle qui va réduire encore un peu plus la frontière entre les joueurs du monde entier.

Comme vous pouvez le voir il y en avait des choses à dire, l’événement aura duré près de 2 heures, et que vous soyez un grand fan du jeu ou un joueur plus mesuré, il ne fait aucun doute que la hype a du monter d’un sacré cran cette nuit durant cette présentation. Malheureusement, les habitudes étants faites pour être bouleversée, Final Fantasy XIV Endwalker ne sortira pas pour l’été. La pandémie mondiale a fait prendre un peu de retard à l’équipe de Naoki Yoshida, et il faudra attendre l’automne 2021 pour mettre la main sur cette nouvelle extension.

Mais pour terminer sur une note plus que positive, on vous rappelle que les 15 et 16 mai prochain aura lieu un Fan Festival qui contrairement à d’habitude, sera entièrement gratuit et à suivre tranquillement depuis chez soi. Habituellement même en version numérique, le Fan Festival reste payant, et seuls ceux qui ont un ticket peuvent profiter des concerts et des goodies commémoratifs de l’événement.

Pour l’occasion, les choses changent un peu, et même s’il faudra toujours mettre la main à la poche pour les objets exclusifs (monture, mascottes), les concerts seront quant à eux diffusés gratuitement, et pour les avoir vécu en 2019, on vous prévient que cela mérite clairement le détour. On vous laisse enfin sur les images de la toute première monture 8 places du jeu, qu’il sera donc possible de vous procurer durant le festival. Commencez à économiser, car une fois que vous aurez vu la vidéo suivante, vous n’aurez qu’une envie : l’acheter !