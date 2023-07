Champions Tactics – Ubisoft n’abandonne pas la blockchain (Crypto, NFT…)

On pensait qu’Ubisoft s’était un peu réveillé à la suite de son programme plutôt convaincant du dernier Ubisoft Forward. Un Star Wars Outlaws plein de promesses, un Prince of Persia et un Assassin’s Creed qui retournent un peu aux origines, moins de jeux services et de jeux mobiles : Ubisoft revient à la raison et à ce qu’il fait de mieux. Mais la rédemption est un chemin semé d’embuches, et les tentations sont partout. C’est ainsi qu’Ubisoft a replongé. Après l’échec instantané de Quartz, le projet de boutique d’objets dématérialisés gérés par NFT (le site est toujours en ligne, mais n’a connu aucune évolution depuis son lancement), c’est un jeu complet basé sur la blockchain qui est annoncé : Champions Tactics: Grimoria Chronicles.

Concernant le jeu, il s’agira d’après la compagnie française d’un « tactical RPG en PvP expérimental ». C’est évidemment l’adjectif « expérimental » qui interroge ici, et vient probablement mettre en avant le rôle qu’occupera la blockchain dans le jeu. On rappelle que la blockchain, c’est cette technologie décentralisée sur laquelle sont basées les cryptomonnaies et les NFTs.

Pour le moment, peu de détails ont été communiqués sur le jeu, mais le genre « tactical RPG » et cette histoire de blockchain nous laissent à penser que le jeu intègrera une boutique de personnages, skins ou matériel qui, sans trop de surprises, devrait proposer des NFTs. C’est aussi ce que semblent dire les silhouettes de figurines de wargame façon Warhammer qu’on aperçoit dans le court trailer.

À moins que le jeu ne propose un système d’économie partagée, ou que les créateurs de contenus (maps…) puissent en revendiquer la parentalité et la propriété de leurs créations, et en partager les bénéfices induits ? Mais c’est ce que propose déjà, d’une certaine manière, Epic Games avec le nouveau Mode Créatif de Fortnite, sans avoir eu besoin de faire appel à la blockchain.

On note aussi qu’Ubisoft change de partenaire : alors que Quartz avait été lancé avec Tezos (un acteur de la blockchain), Champion Tactics: Grimoria Chronicles sera lancé avec un autre acteur, Oasys. Parce que Quartz s’est planté ? Ce serait vraiment avoir une drôle de lecture du marché. Car de façon assez unanime, à chaque fois qu’un projet de jeu vidéo autour de la blockchain ou intégrant des NFTs était évoqué, les joueurs ont toujours montré leur désapprobation. La chose est d’autant plus étonnante que les NFTs ont perdu à peu près tout l’enthousiasme qu’ils avaient réussi à générer, et le marché s’est totalement effondré.

Mais faire exactement le contraire de ce que le public attend est aussi l’une des grandes spécialités d’Ubisoft. Les fans en attente du jeu Assassin’s Creed au Japon médiéval pourront en témoigner. Champion Tactics: Grimoria Chronicles doit sortir « bientôt », sur PC, via un client spécifique, sans date de sortie précise. Sauf si, comme de nombreux projets de jeux impliquant la blockchain ou des NFTs, les retards s’accumulent jusqu’à ce que le jeu disparaisse. Sans le souhaiter, on peut d’ores et déjà dire que si cela arrivait, on aurait un peu de difficultés à être réellement tristes…