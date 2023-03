Ubisoft aurait plusieurs autres projets pour Assassin’s Creed

Actuellement, on ne peut pas vraiment dire que « tout roule » pour Ubisoft qui a dû faire face à quelques sérieux contretemps. Les déceptions commerciales de deux de ses derniers jeux – Mario + The Lapins Crétins Sparks of Hope et Just Dance 2023 – ont motivé l’entreprise à revoir sa stratégie et à faire quelques sacrifices. Résultat : le sempiternel Skull & Bones a encore une fois été repoussé et le développement de plusieurs titres a, dans un même temps, pris fin. Pour revenir plus fort que jamais, à un niveau compétitif, l’éditeur français n’a donc pas d’autre choix que de revoir son approche. On parle, par exemple, d’une ligne directrice plus centrée sur les jeux services, mais pas seulement. La firme compterait redonner une place de tout premier plan à sa série des Assassin’s Creed, quitte à ensevelir les joueurs.

En septembre 2022, Ubisoft a organisé une session pour donner une vue générale sur un avenir plus ou moins proche. Et c’est sans réelle surprise que sa saga culte en faisait partie. En vérité, c’était essentiellement autour d’elle que la conférence s’était construite. Plusieurs jeux appartenant à la série ont donc profité du moment consacré pour être officialisés. Ainsi, à défaut de voir l’épisode VR (Nexus) se dévoiler, on prenait alors connaissance du futur opus Mirage destiné à une sortie prochaine et on attirait également notre attention sur les volets Hexe, Red ainsi que sur Jade (celui destiné au mobile). Mais ce n’était pas tout, puisque plusieurs semaines après cette communication, un nouveau titre (multijoueur, cette fois-ci) se révélait. Toutefois, mis à part son nom, Invictus, on n’en savait pas grand-chose.

C’était déjà beaucoup. Cependant, tout n’avait pas été mis sur la table. Du moins, c’est ce qu’il semblerait, si l’on se fie à cette rumeur que l’on considère comme étant on ne peut plus fiable. En effet, Tom Henderson, que l’on connaît pour avoir très souvent dévoilé des projets bien avant l’heure, annonce avoir pris connaissance de l’existence de quatre autres titres supplémentaires. Et il n’est clairement pas avare en détails pour certains. Parmi eux, il y aurait déjà dans les cartons des plans pour une suite à Nexus, alors que ce dernier demeure encore bien mystérieux. Mais qu’importe, Ubisoft y croit et a plus que confiance dans sa réussite du côté de la réalité virtuelle.

En ce qui concerne les autres jeux, orientés vers le plus large public (les joueurs non VR, quoi), les sources interrogées par le leaker font notamment mention d’un certain Projet Nebula. Avec un développement pris en charge par Ubisoft Sofia, le titre proposerait aux joueurs un cadre placé sous le signe de la diversité. Entre l’Inde, l’Empire Aztèque et la Méditerranée, le ton serait donc clairement au voyage.

Ensuite, c’est vers une tout autre voie que compte se diriger Ubisoft : le free-to-play. Un chemin assez périlleux quand l’on voit ce qui a été réservé pour la plupart d’entre eux. Désigné sous le nom de Projet Raid, il serait ainsi produit sous la tutelle de la branche chinoise Ubisoft Chengdu et s’orienterait vers une expérience coopérative engageant un nombre maximum de quatre joueurs qui, comme il est supposé de croire, devraient incarner au choix un héros de la série. Ici, il ne saurait donc être question d’envoyer les participants s’affronter mutuellement, mais plutôt de s’entraider face aux divers événements générés. Quant à la dernière entrée, appelée Projet Echoes, elle serait entre les mains d’Ubisoft Annecy. Pour elle, on a encore moins de détails, si ce n’est qu’il s’agirait là d’un soft multijoueur aux ambitions démesurées. Et pour cause, il serait développé avec pour finalité d’utiliser la toute dernière technologie cloud censément révolutionnaire d’Ubisoft, Scalar.

Pour revenir plus fort, Ubisoft aurait donc décidé de minimiser les risques et de miser sur sa licence phare en entamant notamment un retour vers le modèle de la sortie annuelle que la société avait mis de côté il y a un moment déjà. Une bonne idée ? Pas sûr, car même si certains fans peuvent s’en satisfaire, d’autres auront probablement tendance à accueillir la nouvelle assez froidement et craindre la surdose. Pour éviter cela, l’éditeur pourrait ainsi envisager d’alterner les expériences de jeu : une année serait dès lors consacrée à un jeu solo, une autre à un titre multijoueur, et rebelote…

Selon le calendrier que partage Henderson, on aurait alors les Assassin’s Creed Mirage et Nexus pour cette année 2023, comme prévu. Red suivra apparemment l’année suivante. Et c’est bien parti, son développement se passant correctement d’après les sources. Puis viendra, en 2025, le jeu multijoueur Invictus, et Hexe en 2026. Quant aux autres, tout reste à définir, à commencer par leur existence, qui doit avant toute chose passer par la case confirmation.