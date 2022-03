Ubisoft entend faire sauter les limites de la technologie avec Scalar

On est en pleine Game Developers Conference (GDC), le salon réservé aux professionnels du jeu vidéo où l’on discute des technologies qui dessineront le jeu vidéo de demain. On se rappelle notamment que c’est à la GDC que Google avait présenté Stadia (pour le coup, pas tout à fait le jeu vidéo de demain…), ou encore que Marc Cerny avait tenu cette conférence complètement ésotérique sur les capacité de la PlayStation 5. Aujourd’hui, c’est Ubisoft qui vient présenter un outil fort prometteur : Scalar.

Scalar tire son nom de scale, l’anglais pour « échelle », car paradoxalement c’est cette notion que le projet veut abolir. La promesse est en effet celle de capacités infinies pour les moteurs de jeu, et donc pour les jeux eux mêmes.

En effet, pour la faire simple, les titres d’aujourd’hui sont limités en termes de dimension des maps ou du nombre de joueurs simultanés par les puissances de nos machines. Si les consoles et PC d’aujourd’hui ont encore repoussé ces limites, celles-ci restent bien visibles. Il suffit de voir les queues interminables sur les serveurs au lancement de Lost Ark pour prendre en plein dans la face ces limitations.

Scalar est un outil qui veut associer aux moteurs de jeux la puissance du cloud computing. C’est-à-dire permettre aux jeux d’aller chercher la puissance dont ils ont besoin non pas sur nos consoles à la maison, mais sur des grosses machines tournant à distance. Même si c’est ce à quoi on pense en premier lieu, ce n’est pas du cloud gaming, qui permet de streamer sur notre écran un jeu qui tourne sur un PC situé à distance, mais bien un outil qui permet de fournir au moteur de jeu (Unreal, Unity…) la puissance de calcul nécessaire et potentiellement « infinie » (d’après Ubi…) pour rendre jouable et possible n’importe quelle idée de développeur, avec n’importe quel nombre de joueurs.

Ce qui se rapproche peut-être le plus de cette technologie, c’est la façon dont Flight Simulator tire parti des serveurs Azure de Microsoft pour se servir des 2 pétaoctets (soit 2000 téra, ou 2 000 000 de giga) de données cartographiques dans un jeu qui tient sur le disque de la maison en 150 GO.

Le premier jeu à user de Scalar est en développement chez Ubisoft Stockholm, le studio également inventeur de la tech Scalar. On en sait encore très peu de choses, si ce n’est que ce sera une nouvelle licence. On peut aussi imaginer que pour mettre en valeur (et potentiellement vendre) le nouvel outil, il s’agira d’un jeu vraiment très massivement multijoueur…