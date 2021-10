GeForce Now – Le meilleur plan pour chopper une RTX 3080 ?

La difficulté de passer à la gen’ actuelle en ce qui concerne les consoles est bien documentée : les articles « la PS5 est dispo… mais pour combien de temps ? » et autres bons plans pour réussir à chopper une machine se multiplient sur internet depuis bientôt un an, sans que la situation ne se stabilise (même s’il est sensiblement plus facile de se procurer une PlayStation 5 ou une Xbox Series X aujourd’hui). Mais au pays de l’Égalité (si, si, c’est écrit sur le fronton de la Mairie), il n’y a pas de raison que les joueurs PC ne soient pas logés à la même enseigne.

Et en effet, s’offrir une carte graphique récente à un prix « conseillé par le fabriquant » a tout d’une épreuve de Koh-Lanta. Et encore, on en connait qui seraient prêt à passer un week-end sur les poteaux contre la garantie de repartir avec une 3070…

C’est là que le service de cloud computing de Nvidia intervient ! GeForce Now a en effet upgradé son offre, et propose désormais à ses abonnés de profiter de la puissance d’une carte graphique dernier cri via n’importe quel écran (ou presque) grâce à son offre intitulée en toute transparence « RTX 3080 ».

S’ajoutant aux deux offres déjà proposées (la formule gratuite, et la formule dite « prioritaire » à 10€/ mois ou 50€/ 6 mois), la formule RTX 3080 propose une qualité de jeu avec Ray Tracing, une résolution de 1440p à 120 images par secondes (1080p et 60 fps pour la formule « Prioritaire »), et des sessions de 8h de jeu (contre 6h pour la formule moins chère). Enfin, pour les possesseur de Shield TV, GeForce Now propose HDR et 4k (enfin, « jusqu’à » 4k, ce qui implique que ce n’est pas garanti tout le temps). Nvidia a aussi travaillé sur la latence et promet des sessions de jeu plus confortables de ce côté là.

Bien entendu le surclassement à un coût, et cette offre est proposée à 100€ pour 6 mois, sans possibilité de s’abonner pour une plus courte période. Cela représente certes un coût certain, mais face aux prix délirants pratiqués par les scalpers sur les cartes graphiques, l’alternative est à envisager sérieusement pour qui souhaite profiter de ce saut de génération.

On rappelle le fonctionnement de GeForce Now, qui diffère un peu de ce dont on a l’habitude en termes d’offres cloud : Le service de Nvidia permet de jouer via le cloud aux jeux de de sa bibliothèque Steam ou Epic Games Store. C’est-à-dire qu’il faut au préalable acheter ses jeux de façon « classique » pour les ajouter à sa bibliothèque GeForce Now. Ce qu’on paie avec l’abonnement, c’est la puissance de calcul louée par Nvidia. On peut ainsi jouer à Far Cry 6 avec le Ray Tracing activé sur son vieux laptop à 1,3ghz et 2go de mémoire, sans même de carte graphique, ou depuis un petit Chromebook acheté pour les études, ou même son téléphone !

Pour que tout le monde ait de la place, les sessions de jeu sont limitées (d’où les 8h proposées par la formule RTX 3080) ; une fois sa session achevée, il faut en redémarrer une et éventuellement faire la queue pour obtenir une place (ce qui est courant avec la version gratuite, beaucoup moins pour les abonnés payants).

Attention, tous les jeux ne sont pas compatibles avec le service, la liste (grandissante) peut être consultée sur le site de GeForce Now.