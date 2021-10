Game Pass – Le nombre d’abonnés continue d’augmenter, mais moins vite que prévu

C’est en fouillant des documents rendus publics par Microsoft, et incluant toutes sortes d’activités proposées par le M de GAFAM que certains analystes ont découvert ces chiffres concernant le service de gaming par abonnement : le nombre d’abonnés au Game Pass n’a progressé « que » de 37% durant l’année dernière (de juin à juin), alors que l’objectif de Microsoft était une progression de 48%. L’année précédente, ce nombre d’abonné avait progressé de 86% alors que les attentes étaient fixées à 71%.

Comme le note le site web Axios, il est intéressant de simplement noter que Microsoft se fixe des objectifs en termes de nombre d’abonnés, surtout aussi précisément (au point près !) ce qui montre la place importante, si ce n’est centrale, qu’occupe le Game Pass dans la stratégie du groupe, ou au moins de sa division gaming.

Une déception toute relative, puisque le service continue d’observer une croissance importante, et que les mastodontes issus des Xbox Games Studios doivent encore sortir. À commencer par Forza Horizon 5, qui sera disponible sur le Game Pass dès le 9 novembre prochain. Nul doute que le jeu, dont le prédécesseur a à lui seul (mais difficilement) limité la casse sur la génération précédente, saura attirer une nouvelle vague d’abonnés. Et puis ce sera au tour de Halo Infinite – en espérant qu’il ne sorte pas trop « pété » – et surtout un peu plus tard de Starfield de jouer les porte drapeaux qui devraient là encore convaincre pas mal de joueurs.

Le développement du service sur mobile (toujours en phase de test grandeur nature) et son déploiement sur d’autres supports (Smart TV…) pourrait aussi accompagner sa croissance.

En attendant, la ludothèque du Game Pass continue d’accueillir de nouveaux titres, et une nouvelle vague d’ajouts vient d’être annoncée. Parmi les jeux qui débarquent au catalogue, on notera le versus fighting très bien accueilli à sa sortie Dragon Ball FighterZ, mais aussi le jeu qui joue avec le temps (gimmick du moment après Returnal, 12 minutes et Deathloop !), le très récent The Forgotten City – également très apprécié à la rédaction. Pour la sortie « Day One » du moment, on se tourne vers le jeu d’aventure indé Echo Generation, un jeu en voxel avec des combats au tour par tour et une inspiration à aller chercher du côté de Stranger Things.