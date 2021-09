Humankind best-seller du mois d’août – Merci le Game Pass ?

Joli score pour Humankind, le jeu de stratégie dit 4X de SEGA et Amplitude, qui a été le jeu le plus vendu sur Steam en août. La performance est d’autant plus remarquable que le jeu n’est sorti que le 17 août, et a donc atteint cette première marche en deux semaines seulement. C’est aussi le cinquième jeu le plus vendu de l’année 2021.

Si cela confirme l’appétence des joueurs PC pour le genre de la stratégie, cela nous montre aussi comment le Game Pass peut tout à fait s’accorder avec le succès commercial d’un jeu. Humankind a en effet été ajouté au catalogue du service de Microsoft dès sa sortie, et était disponible sur PC.

On se demande régulièrement qui va payer un jeu plein tarif (50€ pour la version “standard” d’Humankind) quand ce même jeu est accessible pour moins de 10€ par mois via le Game Pass, avec cent ou deux cents jeux à côté en “bonus” ? Mais bien entendu, en achetant le jeu, on le conserve, alors que le catalogue du Game Pass se vide de plusieurs titres chaque mois, au fur et à mesure que d’autres le rejoignent. Ce qui doit peser dans la balance. Surtout qu’on sait combien un jeu de ce type est pratiqué sur la longueur.

Après avoir entendu les témoignages de développeurs indés qui exprimaient à quel point un deal avec Microsoft pour faire figurer son jeu sur le Game Pass peut sécuriser le financement d’un développement, on voit ici que le service par abonnement – a minima – ne nuit pas non plus aux grosses sorties. On peut même imaginer que certains joueurs ont testé le jeu via le Game Pass, et, convaincus, ont décidé de passer à la caisse pour pouvoir le conserver dans le temps ?

Cela montre aussi en tout cas que les mécaniques de croisement des civilisations d’Humankind, qu’Amplitudes a imaginées en essayant de s’éloigner du leader incontesté du genre, Civilizations, ont aussi su convaincre.