Civilization VI repousse ses frontières avec un nouveau DLC

Décidément, Civilization VI pourrait bien être immortel. Après avoir offert aux joueurs d’expérimenter la fin des grands empires, celle du monde sur fond de désastre écologique par le biais du duo de packs d’extensions, 2K et Firaxis ont annoncé hier que le dernier titre de la célèbre série va prendre une nouvelle dose de contenu additionnel. Mais que peuvent-ils bien encore avoir d’autre à ajouter ?

Des civilisations, pardi ! Non, en vrai, et c’est plutôt positif, il y a bien plus qu’une poignée de nouveaux leaders et unités/bâtiments dans ce pack nommé New Frontier. Effectivement, ce dernier, qui dispensera toutes ses nouveautés sur l’année, proposera de rencontrer neuf leaders, de nouvelles variantes de dirigeants existants (Théodore Roosevelt et Catherine de Médicis), mais surtout six modes de jeu inédits. De quoi donner aux joueurs lassés un petit coup de fouet !

Cependant, des petites bricoles sont encore à savoir… Comme vous l’avez compris, New Frontier ne s’introduira pas d’un coup, mais par vagues de nouveautés tous les deux mois. Chacune de ces vagues introduira au moins un ou deux nouveaux dirigeants, un nouveau mode de jeu et du contenu inédit sous la forme de nouvelles cité-États, ressources et/ou scénarios additionnels. Beaucoup d’éléments, ce qui aide à faire passer le prix un peu élevé de ce pack qui atteint la coquette somme de 39,99€. On vous laisse vous référer à la charte en anglais ci-dessous pour suivre l’intégralité du contenu à venir.

Tout ça, c’est cool, mais vous n’êtes pas chaud pour lâcher des ronds en cette période tendue ? Pas de problème ! En parallèle de la sortie de ce lot, 2K promet également l‘arrivée de contenus additionnels pour ceux qui souhaitent profiter du jeu qu’ils ont déjà avec l’arrivée de nouvelles cartes et campagnes scénarisées. Ça ne vaut pas le pass en lui-même, mais ça reste du contenu gratuit.

Donc prêt à mettre votre diplomatie à l’épreuve une nouvelle fois ? Civilization VI commence à recevoir le contenu de son plan de DLC “New Frontier” le 21 mai jusqu’au mois de mars prochain. Ce lot sera disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et même mobile quand le jeu arrivera dessus, plus tard dans l’année. Alors, offrirez-vous à ce jeu de quoi survivre au passage du temps ?