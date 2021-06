Preview Humankind – Réécrivez l’histoire à votre sauce

Annoncé lors de la Gamescom 2019, Humankind est le nouveau titre des Français de chez Amplitude Studios. Présenté comme un 4X (exploration, expansion, exploitation et extermination) inédit, le titre a vu cependant repousser sa date de sortie il y a de cela quelques mois. Toutefois le studio propose une bêta fermée jusqu’au 21 juin afin de se familiariser avec les mécaniques de gameplay introduites par ce titre. C’est dans ce contexte que nous vous proposons aujourd’hui notre preview de Humankind.

En découvrant les première images du titre, il est impossible de ne pas penser à la saga Civilization, véritable référence du 4X. Ainsi nous retrouvons les éléments de base du genre, faire évoluer sa civilisation du néolithique à l’ère moderne tout en gérant nos villes et en créant des alliances avec les autres nations pour devenir le peuple le plus prospère. Et si de premier abord on pense se trouver devant une pâle copie, nous prenons plaisir à découvrir les fonctionnalités ajoutées à Humankind, le rendant ainsi unique en son genre.

Si vous n’êtes pas un grand amateur des jeux de stratégie, le tutoriel saura vous guider comme il se doit dans vos premiers pas, mais aussi en vous expliquant très précisément les mécaniques du jeu. Il est également possible de régler le niveau du didacticiel afin de permettre à tous les joueurs de découvrir le titre à leur rythme et en fonction de leurs connaissances déjà acquises sur des jeux similaires.

Ainsi grâce à ce tutoriel et à la direction artistique, Humankind semble être un titre bien plus accessible que ses prédécesseurs en évitant la surcharge d’informations à l’écran et grâce aux fenêtres très épurées mais très bien détaillées. L’ère néolithique s’enchaîne assez vite et après quelques minutes vous pourrez plonger au cœur du jeu en choisissant votre première civilisation. C’est à partir de ce point que nous pouvons découvrir les système de renommée, les étoiles d’ères et le changement de nations qui rendent le titre unique.

En effet, ce sont ces scores qui détermineront le vainqueur à la fin de la partie grâce aux actions et aux choix que vous aurez effectués. Puisque chaque civilisation possède ses propres caractéristiques, il sera possible à chaque nouvelle ère de changer de peuple afin de profiter de ses statistiques et ainsi créer un véritable melting-pot dans votre nation. L’aspect stratégie entre également en jeu puisque vous ne pourrez pas choisir la même nation que vos adversaires.

Ainsi si vous souhaitez améliorer le plus possible votre civilisation avant le changement d’ère, vous prenez le risque de ne pas pouvoir choisir la nation voulue. Bien que cette fonctionnalité amène à des situations invraisemblables, celle-ci apporte une plus grande diversité et une meilleur rejouabilité grâce au nombre de combinaisons possibles au fil des différentes ères. L’éditeur de personnages vous permettra également de personnaliser votre avatar mais également de choisir parmi des personnalités historiques comme Lucy ou Edgar Allan Poe.

Durant cette bêta nous avons pu apercevoir une fonctionnalité liée à l’exploration qui se trouve être impactée par les reliefs de la carte. En effet les zones révélées par vos unités seront plus faibles si une montagne se trouve sur leur passage. Il est certain qu’il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir une fois que le jeu sera disponible, mais les premières parties réalisées sur la bêta nous révèlent déjà une grande partie du potentiel du titre.

Humankind est très prometteur et il nous tarde de pouvoir en profiter pleinement à partir du 17 août 2021. Certes il reste encore plusieurs bugs présents sur le titre mais ces derniers devraient disparaître avant la date de sortie. Il est d’ores et déjà possible de précommander le titre et Nvidia vient d’annoncer qu’il sera disponible sur le GeForce Now, la plateforme de streaming du constructeur.