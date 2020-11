Pas de rastas pour Civilization VI qui s’installe à Babylone avec ses héros

Le pass extension de Civilization VI New Frontier continue d’offrir aux joueurs de nombreuses nouveautés qui apportent toujours plus de contenu à un jeu qui en a déjà pas mal de base. Depuis mars, on a déjà eu le droit à cinq nouvelles civilisations, des nouveaux modes de jeu, des options supplémentaires pour paramétrer ses parties, ainsi que diverses merveilles, personnages et ressources inédites. Et ce, en plus des traditionnels patchs de correction qui sortent régulièrement. Oui, Civilization VI est un modèle de suivi.

Disponible pour la somme de 39,99€, ce qui n’est pas donné, on en convient, le Pass New Frontier va ajouter au jeu ce mois-ci (le 19 pour être précis) une nouvelle civilisation qui n’est autre que Babylone. La particularité première des Babyloniens est d’être tournés vers la science, et c’est tout ce que l’on en sait pour le moment. Mais réjouissez-vous, d’autres informations ont filtré au travers d’une vidéo annonce mise en ligne par les équipes de Firaxis.

Ainsi, pas moins de 24 nouveaux personnages illustres seront de la partie, avec des têtes connues et d’autres moins, mais l’ajout star n’est autre que le nouveau mode de jeu : Héros et Légendes. La proposition est simple, on ajoute au jeu des héros légendaires tels que le roi Arthur ou encore Beowulf qui sont des sortes de personnages illustres boostés à la testostérone, leur particularité étant qu’ils possèdent tous des capacités spécifiques et peuvent être ressuscités même après être tombés au combat.

Une chose est sûre, c’est très intéressant sur le papier et on a hâte de voir ce que cela donne en partie. Surtout qu’ils apportent bien plus que la puissance militaire, ils ont aussi une influence sur la diplomatie ou sur la construction de monuments, tout dépend encore une fois du héros auquel vous avez le droit. Au nombre de douze, ils vont apporter un côté jeu de rôle inédit pour la licence.

Enfin, on aura le droit de voir arriver six nouvelles cités-États, ainsi que deux nouvelles améliorations et divers autres ajouts qui vous sont détaillés sur la vidéo ci-dessous. Pour ceux qui n’ont pas le Pass New Frontier, sachez que ce pack Babylone peut être acheté pour 4,99€ dès le 19 novembre prochain, date de sortie de tout ce joli contenu.