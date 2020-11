Les jeux vidéo 4X – Qu’est-ce que c’est exactement ?

Allons droit au but, un jeu 4X est un jeu dans lequel le joueur contrôle un empire et, basé sur les quatre principes suivants, exploration, expansion, exploitation et extermination il faudra dominer les autres. Si cette définition vous convient, alors vous pouvez arrêter votre lecture ici, sinon, c’est par ici que ça se passe.

Le terme 4X a été inventé par Alan Emrich, journaliste de jeux vidéo et game designer, lorsqu’il décrit le jeu Master of Orion. Il classe le jeu de ‘XXXX’, un jeu de mot pour faire référence à la classification des films pornographiques ‘XXX’.

Les quatre X, proviennent des mots anglais eXplore, eXpand, eXploit, eXterminate (exploration, expansion, exploitation et extermination). Ces quatre aspects régissent le genre :

Exploration : comme son nom l’indique, cet aspect du jeu consiste à explorer les territoires inconnus autour du point de départ du joueur.

Expansion : il s’agit ici d’étendre son pouvoir et influence, en agrandissant son territoire à l’aide de nouvelles colonies par exemple.

Exploitation : car pour avoir du pouvoir et de l’influence, il faut aussi des ressources et le joueur doit en amasser dans les zones qu’il a sous son contrôle et en améliorer leur utilisation.

Extermination : dominer ses adversaires, par la force ou par tout autre moyen, il peut donc arriver qu’il faille détruire les peuples voisins.

Attention, les jeux 4X ne sont pas à confondre avec les jeux de stratégie. Ces derniers se différentient par leur système d’évolution des unités/bâtiments liés à un arbre technologique déblocable en fonction de la progression du joueur, de leur système de combat décoléré de l’interface de gestion de son empire et par la complexité des mécanismes de jeu bien plus importantes.

Recherche et technologie : il s’agit d’un des éléments les plus importants d’un jeu 4X , représenté la plupart du temps sous la forme d’un arbre de technologie très développé proposant au joueur un large choix de possibilités d’évolutions dans plusieurs domaines (guerre, diplomatie, sciences…)

Les combats : affronter ses ennemis est fréquent et peut être une façon de remporter la victoire en les exterminant. La domination des adversaires en combat est souvent liée à une supériorité technologique acquise grâce à la recherche.

Complexité : contrairement à un jeu de stratégie qui s’intéresse principalement aux phases de combat, les jeux 4X s’orientent davantage vers la diplomatie, la recherche et la gestion de l’économie de son empire ce qui implique un micro-management très important.

Nous ne pouvons pas terminer cet article explicatif sans vous citer la série des Civilization, créé par Sid Meier en 1990 qui met en place les bases du genre, ainsi que de Master of Orion sortie en 1993 premier jeu estampillé 4X.