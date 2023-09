Millennia – Et un jeu 4X de plus à surveiller !

Commençons tout de suite par prévenir les fans de Crusader Kings 3, Paradox Interactive n’assura la charge qu’en tant d’éditeur sur Millennia et non développeur comme avec Crusader Kings 3. Ceci étant dit, on peut dire que C Prompt Games, les développeurs du jeu, ont de la bouteille (le staff regroupe des anciens de Starcraft II, d’Age of Mythology et d’Age of Empire II, un CV plutôt impressionnant, vous en conviendrez). Si C Prompt Games a de l’expérience sur des jeux de stratégie en temps réel, on reste très curieux quant à sa proposition sur le développement d’un 4X.

Millennia abordera le 4X historique de manière classique avec un système d’âge qui apportera son lot de technologies, bâtiments, unités propres à chaque ère. On reste néanmoins surpris par la quantité de celle-ci, 10 si elles ont toutes été dévoilées, et surtout par la possibilité d’avoir des futurs alternatifs.

C’est surtout sur ce point que Millennia va essayer de rassembler les déçus de Humankind ou d’Old World, car oui, le Civ-like a énormément de mal à se renouveler et sa formule semble figée dans le marbre. La possibilité de l’uchronie donc va beaucoup plus loin ici, à la manière d’un Chroniques des années noires de Kim Stanley Robinson ou, plus connu, d’un Maître du Haut Château de Philip K. Dick. L’uchronie, à la manière d’un « et si ? », bouleverse le déroulement des âges comme on le connaît et peut apporter un souffle nouveau sur le genre du 4X.

Bien que l’on dispose de peu d’informations encore à ce sujet, une dizaine d’âge alternatifs serait disponible (en plus des 10 âges classiques : Âge du bronze, Renaissance, etc.) selon la page Steam du jeu, comme l’âge de l’éther où le moteur à combustion n’est pas inventé et c’est le moteur à vapeur qui aura totalement supplanté cette technologie ; vous l’aurez compris, il s’agit d’une ère Steampunk.

Ces réalités alternatives proposent donc des parties sensiblement différentes et un gameplay qui se renouvellera (notamment avec l’âge du sang qui semble mettre l’accent sur la guerre ou bien l’âge de l’utopie qui mettre l’accent lui sur le commerce). Le gameplay serait donc beaucoup plus axé sur l’adaptation.

Des spécialisations originales semblent être de mise, notamment avec la mécanique de « l’esprit national » qui permet l’obtention de gros buffs sur tous les âges pairs et de donner une identité propre à votre civilisation. Le volet économique qui lui aussi semble être très complet, quitte à s’apparenter à l’exhaustivité d’un city builder, offrira aussi pas mal d’heures de casse tête pour chercher la meilleure optimisation possible.

On ne connaît pas encore la date de sortie de Millennia pour l’instant mais celle-ci sera certainement annoncée au premier trimestre de l’année 2024. On espère que ce jeu apportera un vent de fraîcheur sur le genre du 4X et satisfera les attentes surtout au niveau de ces ères alternatives.